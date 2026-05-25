Xiaomi Smart Band 11 засвітився в сертифікаціях перед глобальним запуском

Xiaomi, схоже, вже готує наступне покоління своїх популярних фітнес-браслетів. У базах сертифікації NCC у Тайвані та IMDA в Сингапурі з’явився новий носимий пристрій із номером моделі M2561B1. У документах він позначений просто як Smart Band, без уточнення комерційної назви.

Сам номер моделі натякає, що пристрій може належати до лінійки Xiaomi Smart Band 11. Для порівняння, раніше Xiaomi Smart Band 10 Pro використовував індекси M2551B1 та M2553B1. Через це джерела припускають, що M2561B1 може вийти як Xiaomi Smart Band 11 або Smart Band 11 Active. Водночас офіційного підтвердження цієї назви поки немає.

Що відомо про новий браслет

Сертифікаційні документи поки не розкривають повних характеристик пристрою. Відомо лише, що йдеться саме про смартбраслет, а поява в міжнародних базах зазвичай вказує на підготовку до запуску за межами Китаю.

Цікаво, що витік з’явився майже одразу після запуску Xiaomi Smart Band 10 Pro у Китаї. Актуальна Pro-модель отримала 1,74-дюймовий AMOLED-дисплей, нові датчики здоров’я та розширені можливості для відстеження тренувань. Тому від наступного покоління можна очікувати подальшого розвитку цих функцій, хоча конкретні зміни поки не підтверджені.

Чого чекати від Smart Band 11

Ймовірно, Xiaomi збереже головну ідею серії Smart Band: доступний фітнес-трекер із базовими функціями для здоров’я, спорту та щоденного використання. Для таких пристроїв уже стандартними стали моніторинг пульсу, відстеження сну, спортивні режими, тривала автономність і синхронізація зі смартфоном.

Очікується, що Smart Band 11 може отримати оновлені функції HyperOS, точніший моніторинг активності та покращену автономність. Дизайн поки залишається невідомим. Не виключено, що Xiaomi трохи змінить зовнішній вигляд браслета, щоб відрізнити його від попередніх поколінь.

Офіційна дата презентації Xiaomi Smart Band 11 поки не оголошена. Однак поява пристрою в NCC та IMDA свідчить, що компанія вже готує його до міжнародного релізу.