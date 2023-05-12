Вийшла новітня модель C33 від OUKITEL з шкіряним корпусом та подвійною камерою на 50 Мп

Відомий виробник смартфонів OUKITEL представив новий бюджетний пристрій. Новий реліз лінійки смартфонів C-серії, C33, має елегантний шкіряний корпус і високу продуктивність. Прем’єрний продаж розпочався 10 травня на AliExpress. Зацікавлені покупці можуть придбати C33 за спеціальною ціною $119,99, заощадивши до 50%. Доступні три варіанти кольору: помаранчевий, світло-блакитний та темно-сірий.

Вишукана майстерність та зручний хват

Звичайні бюджетні смартфони використовують металеві матеріали для задньої панелі, тоді як C33 має фантастичний корпус зі штучної шкіри, який витримує щоденне використання і приємно лежить у руці. Товщина 9,8 мм і вага 210 г, закруглені кути та обтічна форма корпусу забезпечують м’який хват. Для тих, хто шукає стильний і доступний смартфон, C33 – один з найкращих варіантів.

Тривалий час автономної роботи та великий обсяг пам’яті

Завдяки величезному акумулятору на 5150 мАг, C33 має тривалий час автономної роботи: 250 годин у режимі очікування, 25 годин у режимі розмови, 20 годин у режимі прослуховування музики, 6 годин у режимі відтворення відео або ігор. Він підтримує вашу роботу та створення фотографій, забезпечуючи вас більшою енергією протягом дня. Завдяки восьмиядерному процесору, 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ ПЗП, безперебійній багатозадачності та блискавичному запуску додатків гарантовано, що дасть вам змогу працювати та грати протягом усього дня. Крім того, C33 підтримує до 1 ТБ пам’яті для зберігання пам’ятних історій про вашу сім’ю та друзів. Встановлений з найновішою системою Android 13, він обіцяє більш зручну та безпечну роботу.

6,8-дюймовий HD+ екран і подвійна камера на 50 Мп

Оснащений 6,8-дюймовим HD+ екраном з роздільною здатністю 720×1600 і яскравістю 450 ніт, C33 забезпечує захоплюючий візуальний досвід, незалежно від того, чи ви дивитись улюблені шоу, чи переглядаєте веб-сторінки. Завдяки 5-мегапіксельній фронтальній камері та 50-мегапіксельній тильній камері з сенсором SAMSUNG S5KJN1, незалежно від того, чи знімаєте ви приголомшливі пейзажі, чи робите портрети, чи знімаєте в умовах низької освітленості, камери забезпечують неймовірну деталізацію та чіткість зображення. Користувачі можуть вибирати різні режими камери, такі як режим панорами, портретний режим і професійний режим, щоб робити професійні знімки будь-де і будь-коли.

Інші функції

Завдяки вбудованим глобальним навігаційним системам, таким як GPS, Galileo, Глонасс, BEIDOU, смартфон OUKITEL C33 дозволить користувачам знаходити місце, куди вони хочуть піти. Крім того, він забезпечує миттєве розблокування за відбитком пальця та обличчям. Інші корисні функції, такі як Bluetooth 5.0 і функція OTG, два слоти для карт пам’яті приносять користувачам більше зручності в роботі та житті.

Ціна та доступність

OUKITEL C33 буде доступний для попереднього продажу з 10 травня по 14 травня на AliExpress. Початкова ціна становить $239,98, а знижена ціна – $119,99 протягом періоду глобальної прем’єри. Хороша новина полягає в тому, що офіційний сайт AliExpress запропонує додаткову знижку близько 10 доларів США при оформленні замовлення. Після 14 травня ціна повернеться до звичайної роздрібної ціни. З наближенням Дня матері зацікавлені підписники можуть скористатися цим шансом і придбати один C33 в подарунок для своїх матерів.