Власникам смартфонів Xiaomi рекомендують перевірити налаштування, яке сильно садить батарею

Більшості користувачів смартфонів Xiaomi, особливо Xiaomi 12 Lite, слід переглянути певне налаштування, яке могло скинутись до стандартного стану після оновлення системи, що може спричиняти швидший розряд акумулятора.

Для цього перейдіть до Налаштування – Місцезнаходження – Доступ до геоданих – Google. Якщо Google має постійний доступ до місцезнаходження на вашому пристрої, бажано змінити цей параметр на “Дозволити лише під час використання”. Крім того, якщо ви не використовуєте Карти Google, функцію “Використовувати точне місцезнаходження” можна вимкнути для додаткової економії енергії.

Пам’ятайте, що ви також можете вимкнути опцію “Використовувати точне місцезнаходження”, навіть якщо Карти Google не використовуються, щоб додатково заощадити заряд акумулятора.