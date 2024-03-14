Стало відомо скільки пам’яті отримає Nvidia RTX 5090

Нові відеокарти Nvidia серії RTX 50 Blackwell GB203 і GB205 будуть оснащені шиною пам’яті такої самої ширини, як і в поточних моделях Nvidia RTX 40 серії AD103 і AD104 GPU, що використовуються в RTX 4080 Super і RTX 4070 Super. Про це повідомляє портал Tech4gamers із посиланням на інсайдера Kopite7kimi.

Згідно з джерелом, моделі GB205 і GB203 використовуватимуть 192- і 256-бітові шини відповідно, тоді як GB202 може похвалитися 512-бітною шиною пам’яті, що робить її ймовірним кандидатом у наступниці GeForce RTX 4090. Незважаючи на те, що пам’ять може залишитися ідентичною, використання GDDR7 дасть змогу GeForce RTX 5090 перевершити свого попередника за пропускною здатністю.

Так, GB202, можлива Nvidia GeForce RTX 5090, отримає 512-бітну шину і 24 ГБ пам’яті з пропускною спроможністю 1536 ГБ/с. Модель GB203 запропонує шину на 384 біт і 16 ГБ пам’яті з пропускною спроможністю 1024 ГБ/с, а GB204 – 256-бітну шину з 12 ГБ пам’яті і пропускною спроможністю 768 ГБ/с.

Зменшення ширини інтерфейсу пам’яті в останніх графічних процесорах Nvidia і AMD зумовлено використанням швидшої пам’яті у поєднанні зі збільшеним об’ємом кешу L2/L3.