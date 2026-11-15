Дешевий Android-смартфон пропрацював понад 11 років без жодного перезавантаження

Звичайний бюджетний смартфон на Android продемонстрував дивовижну надійність, пропрацювавши понад 11 років без жодного перезавантаження. Незвичайною історією поділився користувач форуму Neowin під псевдонімом InsaneNutter, який опублікував фотографію системного лічильника роботи пристрою. За його словами, телефон залишався увімкненим протягом 100 176 годин, 7 хвилин і 14 секунд. Це приблизно 4174 дні, або 11 років і 5 місяців безперервної роботи.

Найцікавіше, що йдеться не про дорогий флагман чи спеціалізоване промислове обладнання. Власник придбав смартфон у Великій Британії приблизно за 50 фунтів стерлінгів через оператора Vodafone. На той момент це був один із найдешевших Android-пристроїв на місцевому ринку. Точну модель телефона автор історії не назвав.

Як смартфону вдалося пропрацювати понад десятиліття

З січня 2015 року пристрій використовували як музичний сервер у корпоративній телефонній системі ISDN. Він замінив великий професійний CD-програвач і постійно відтворював музику для абонентів, які очікували на з’єднання. Для цього власник встановив застосунок Apollo, запозичений із прошивки CyanogenMod, і налаштував безперервне повторення композицій.

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Смартфон постійно перебував підключеним до живлення та аудіосистеми. Для надійного під’єднання кабелю власнику навіть довелося трохи підпиляти корпус пристрою. Завдяки виконанню лише одного нескладного завдання телефон роками працював без необхідності втручання користувача.

Що зрештою сталося зі смартфоном

10 червня 2026 року компанія перейшла зі старої телефонної системи ISDN на сучасну IP-телефонію. Після цього потреба у смартфоні як музичному сервері зникла. Власник вирішив залишити його увімкненим в офісі, щоб перевірити, скільки ще пропрацює пристрій.

Однак невдовзі телефон усе ж вийшов із ладу. Коли користувач спробував його розблокувати, система зависла, а екран залишився чорним. На цьому понад одинадцятирічна історія безперервної роботи завершилася.

За оцінкою Neowin, такий результат може бути рекордним для Android-смартфонів. Інші учасники обговорення не змогли назвати пристроїв із порівнянною тривалістю роботи, а найближчі відомі приклади становили приблизно три роки. Водночас офіційно рекорд не підтверджений і базується на свідченнях власника та опублікованому ним знімку системного лічильника.