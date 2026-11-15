Недорогой Android-смартфон проработал более 11 лет без единой перезагрузки

Обычный бюджетный смартфон на Android продемонстрировал удивительную надежность, проработав более 11 лет без единой перезагрузки. Этой необычной историей поделился пользователь форума Neowin под псевдонимом InsaneNutter, который опубликовал фотографию системного счетчика работы устройства. По его словам, телефон оставался включенным в течение 100 176 часов, 7 минут и 14 секунд. Это примерно 4174 дня, или 11 лет и 5 месяцев непрерывной работы.

Самое интересное, что речь идет не о дорогом флагмане или специализированном промышленном оборудовании. Владелец приобрел смартфон в Великобритании примерно за 50 фунтов стерлингов через оператора Vodafone. На тот момент это было одно из самых дешёвых Android-устройств на местном рынке. Точную модель телефона автор истории не назвал.

Как смартфону удалось проработать более десятилетия

С января 2015 года устройство использовалось в качестве музыкального сервера в корпоративной телефонной системе ISDN. Оно заменило большой профессиональный CD-проигрыватель и постоянно воспроизводило музыку для абонентов, ожидающих соединения. Для этого владелец установил приложение Apollo, заимствованное из прошивки CyanogenMod, и настроил непрерывное повторение композиций.

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Смартфон постоянно оставался подключенным к источнику питания и аудиосистеме. Для надёжного подключения кабеля владельцу даже пришлось немного подпилить корпус устройства. Благодаря выполнению всего одной несложной задачи телефон годами работал без необходимости вмешательства пользователя.

Что в итоге случилось со смартфоном

10 июня 2026 года компания перешла со старой телефонной системы ISDN на современную IP-телефонию. После этого необходимость в смартфоне в качестве музыкального сервера отпала. Владелец решил оставить его включенным в офисе, чтобы проверить, сколько ещё проработает устройство.

Однако вскоре телефон всё же вышел из строя. Когда пользователь попытался его разблокировать, система зависла, а экран остался чёрным. На этом более чем одиннадцатилетняя история непрерывной работы подошла к концу.

По оценке Neowin, такой результат может стать рекордным для Android-смартфонов. Другие участники обсуждения не смогли назвать устройства с сопоставимой продолжительностью работы, а ближайшие известные примеры составляли примерно три года. В то же время официально рекорд не подтвержден и основан на показаниях владельца и опубликованном им снимке системного счетчика.