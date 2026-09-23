Армия США испытала дрон-носитель, который запускает беспилотники в воздухе

В Форт-Брегге, штат Северная Каролина, XVIII воздушно-десантный корпус Армии США проверил автономный дрон-носитель компании Modalic. Испытания прошли в рамках учений Scarlet Dragon 26-3, которые проходили с 11 по 17 сентября 2026 года, сообщила Армия США.

Как работает воздушный носитель

Аппарат Autonomous Swarm Mothership во время полёта выпускал более мелкие беспилотники. Для системы наблюдения это создавало следующие задачи: продолжать сопровождение носителя, отдельно распознавать запущенные дроны и определять приоритетную угрозу после появления нескольких воздушных целей. Именно такой сценарий описан в официальных материалах учений на DVIDS.

Компания разрабатывает носители для увеличения дальности применения роев беспилотников. Ее программное обеспечение должно обеспечивать автономную совместную работу аппаратов и выполнение задач по сбору данных. Производитель ориентирует эти платформы на потребности США и их союзников и заявляет о возможности расширения сферы их применения.

Оборону проверяли роями из 100 дронов

Отдельные сценарии «Scarlet Dragon» предусматривали применение роев из 50 и 100 беспилотников в сочетании с другими воздушными угрозами. Таким образом военные нагружали сеть обнаружения и проверяли взаимодействие датчиков, средств управления и противовоздушной обороны.

К испытаниям также были привлечены вертолеты AH-64 Apache и радары Sentinel. Полеты на малой высоте помогали оценить, как имеющееся оборудование взаимодействует с новыми автономными технологиями. По словам представителей корпуса, противодроновая защита требует сочетания различных средств обнаружения, радиоэлектронной борьбы и поражения.

Подготовка к этим проверкам началась ещё в августе. Тогда более 50 компаний приняли участие в мероприятии, посвящённом интеграции противодроновых технологий. Производители датчиков, разработчики систем управления и поставщики средств связи оценивали работу своего оборудования как отдельно, так и во взаимодействии с другими решениями.

В ходе предварительных испытаний военные выясняли, какие цели способен обнаруживать, отслеживать и распознавать каждый датчик. Собранные данные должны были помочь составить более точную и оперативную картину воздушного пространства для командиров и операторов.

Следующий этап проверки систем запланирован на апрель 2027 года в рамках учений Scarlet Dragon 27-1. Он предшествует более масштабным учениям Summit Strike в Форт-Драм в сентябре того же года.