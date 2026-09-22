Что ваш роутер запоминает о вас? В документации 25 производителей обнаружены уязвимости

Покупатель домашнего роутера зачастую не может выяснить, какие именно данные о его сетевой активности собирает устройство. К такому выводу пришли аналитики Cybernews после изучения политик конфиденциальности 25 крупных производителей бытовых роутеров, представленных на американском рынке.

Авторы исследования анализировали исключительно публичные документы. Они не тестировали оборудование, не изучали прошивки и не перехватывали трафик. Поэтому их выводы касаются прозрачности заявлений компаний, а не подтверждённых случаев слежки за пользователями.

Один документ для роутера, приложения и интернет-магазина

Основная сложность — отсутствие отдельных пояснений для сетевого оборудования. Многие бренды объединяют в одной политике правила для сайтов, учетных записей, мобильных приложений, облачных платформ и различных устройств.

По этой причине упоминание о сборе определённой информации не всегда позволяет понять, касается ли она самого маршрутизатора. Пользователю приходится самостоятельно разбираться, где заканчиваются правила интернет-магазина и начинаются условия работы домашней сети.

Наиболее показательной оказалась ситуация с DNS-запросами — запросами, которые помогают находить сетевые адреса по доменным именам. Ни одна из проверенных компаний прямо не сообщила, ведёт ли роутер журнал таких запросов. Он не раскрывает содержание конкретных веб-страниц, но может содержать сведения об интересах и повседневной активности владельца сети.

Что касается углубленной проверки трафика, известной как DPI, однозначного ответа не дали документы 20 компаний. Google Nest и Ubiquiti Cloud прямо заявили об отказе от такого анализа. Amazon Eero, MSI Radix и AT&T Turbo Hotspot допускают его при определенных настройках.

Обычные персональные данные описаны более подробно: 84 % производителей сообщают о сборе электронного адреса и имени учетной записи. Почти половина указывает также телефон и почтовый адрес.

Баллы отражают содержание политик, а не безопасность устройств

Возникли отдельные вопросы относительно местонахождения. Семь компаний допускают получение точной геолокации устройства, ещё шесть — при определённых условиях. Идентификаторы соседних сетей Wi-Fi, SSID и BSSID, прямо упоминают только D-Link и Amazon Eero. Такие сведения могут помогать определять физическое местоположение.

Для сравнения документов Cybernews использовала шкалу до 66 баллов. Заявленный сбор данных оценивался в три балла, отсутствие объяснений — в два, условный сбор — в один. Прямой отказ от него оценивался в ноль.

Наилучшие результаты показали D-Link — 56 баллов, Omada от TP-Link — 55 и Amazon Eero — 53. Наихудшие показатели были у Asus — 34, MSI Radix — 38 и Google Nest — 39.

Эту таблицу нельзя рассматривать как рейтинг самых безопасных или наименее конфиденциальных роутеров. Более высокий балл может означать как прямо указанный сбор информации, так и отсутствие четких ответов. Более низкий результат также не заменяет технической проверки оборудования.

Исследование выявило, прежде всего, отсутствие понятных правил для покупателя. Производители не дают однозначного ответа на вопрос о данных, которые потенциально доступны устройству, обслуживающему домашнюю сеть. Устранить эту неопределенность помогли бы отдельные политики для роутеров с конкретным перечнем собираемых данных и условий их использования.