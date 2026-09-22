Hardnews

Что ваш роутер запоминает о вас? В документации 25 производителей обнаружены уязвимости

Cybernews перевірила документи 25 виробників роутерів і виявила спільну прогалину: жоден прямо не пояснює, чи пристрій зберігає історію звернень до доменів.

Автор:
Andrew Orobets
Wi-Fi-роутер

Покупатель домашнего роутера зачастую не может выяснить, какие именно данные о его сетевой активности собирает устройство. К такому выводу пришли аналитики Cybernews после изучения политик конфиденциальности 25 крупных производителей бытовых роутеров, представленных на американском рынке.

Контекст:

Авторы исследования анализировали исключительно публичные документы. Они не тестировали оборудование, не изучали прошивки и не перехватывали трафик. Поэтому их выводы касаются прозрачности заявлений компаний, а не подтверждённых случаев слежки за пользователями.

Один документ для роутера, приложения и интернет-магазина

Основная сложность — отсутствие отдельных пояснений для сетевого оборудования. Многие бренды объединяют в одной политике правила для сайтов, учетных записей, мобильных приложений, облачных платформ и различных устройств.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

По этой причине упоминание о сборе определённой информации не всегда позволяет понять, касается ли она самого маршрутизатора. Пользователю приходится самостоятельно разбираться, где заканчиваются правила интернет-магазина и начинаются условия работы домашней сети.

Наиболее показательной оказалась ситуация с DNS-запросами — запросами, которые помогают находить сетевые адреса по доменным именам. Ни одна из проверенных компаний прямо не сообщила, ведёт ли роутер журнал таких запросов. Он не раскрывает содержание конкретных веб-страниц, но может содержать сведения об интересах и повседневной активности владельца сети.

Что касается углубленной проверки трафика, известной как DPI, однозначного ответа не дали документы 20 компаний. Google Nest и Ubiquiti Cloud прямо заявили об отказе от такого анализа. Amazon Eero, MSI Radix и AT&T Turbo Hotspot допускают его при определенных настройках.

Обычные персональные данные описаны более подробно: 84 % производителей сообщают о сборе электронного адреса и имени учетной записи. Почти половина указывает также телефон и почтовый адрес.

Баллы отражают содержание политик, а не безопасность устройств

Возникли отдельные вопросы относительно местонахождения. Семь компаний допускают получение точной геолокации устройства, ещё шесть — при определённых условиях. Идентификаторы соседних сетей Wi-Fi, SSID и BSSID, прямо упоминают только D-Link и Amazon Eero. Такие сведения могут помогать определять физическое местоположение.

Для сравнения документов Cybernews использовала шкалу до 66 баллов. Заявленный сбор данных оценивался в три балла, отсутствие объяснений — в два, условный сбор — в один. Прямой отказ от него оценивался в ноль.

Наилучшие результаты показали D-Link — 56 баллов, Omada от TP-Link — 55 и Amazon Eero — 53. Наихудшие показатели были у Asus — 34, MSI Radix — 38 и Google Nest — 39.

Эту таблицу нельзя рассматривать как рейтинг самых безопасных или наименее конфиденциальных роутеров. Более высокий балл может означать как прямо указанный сбор информации, так и отсутствие четких ответов. Более низкий результат также не заменяет технической проверки оборудования.

Исследование выявило, прежде всего, отсутствие понятных правил для покупателя. Производители не дают однозначного ответа на вопрос о данных, которые потенциально доступны устройству, обслуживающему домашнюю сеть. Устранить эту неопределенность помогли бы отдельные политики для роутеров с конкретным перечнем собираемых данных и условий их использования.

Поделиться этой статьей

Сейчас на главной

Последние новости

Вас може зацікавити