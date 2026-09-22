100 км за минуту зарядки: Sunwoda представила аккумулятор, который обещает сократить время остановок до времени, необходимого на чашечку кофе

Новую литий-железо-фосфатную батарею со скоростью зарядки 15C компания продемонстрировала на отраслевой конференции в китайском Цзаочжуане, провинция Шаньдун. Sunwoda делает ставку на сочетание быстрой зарядки, работы при низких температурах и ресурса, который должен позволить регулярно пользоваться сверхбыстрыми зарядными станциями.

Заявленные характеристики пока отражают возможности технологии согласно данным производителя. Скорость зарядки конкретного автомобиля будет зависеть также от его конструкции и доступной зарядной инфраструктуры.

Пять минут — до 70 % и быстрая зарядка на морозе

По данным Sunwoda, зарядка от 10% до 70% занимает примерно пять минут. Еще через четыре минуты батарея достигает 97%. Компания утверждает, что такие результаты были получены при комнатной температуре.

Компания Sunwoda представила зарядную станцию для электромобилей, которая обеспечивает прирост запаса хода примерно на 100 км за минуту зарядки и заряжает аккумулятор до 97 % за 9 минут.

Для сверхбыстрой зарядки важна способность системы отводить тепло: передача большого количества энергии за короткое время создает значительную тепловую нагрузку. Именно управление температурой компания Sunwoda называет одним из ключевых направлений своей разработки. В то же время комнатная температура во время испытаний сама по себе не означает, что батарея обходится без активного охлаждения.

Отдельно производитель привёл показатели для морозной погоды. При температуре −20 °C зарядка от 10 % до 97 % якобы занимает 15 минут. По оценке компании, полученной энергии хватает примерно на 700 км пробега.

Впрочем, километры, которые батарея «прибавляет» за минуту, не являются универсальной характеристикой. Фактический запас хода зависит от энергопотребления автомобиля и условий движения. Поэтому заявленные 100 км в минуту следует воспринимать как ориентир производителя, а не как гарантированный результат для любого электромобиля. Кроме того, этот показатель не означает одинаковой скорости пополнения энергии на протяжении всей зарядки.

Срок службы батареи и инфраструктура для больших мощностей

Sunwoda заявляет, что новые аккумуляторы соответствуют требованиям гарантии сроком на десять лет или 300 тысяч километров. По словам компании, в течение гарантийного срока количество сверхбыстрых зарядок не будет ограничиваться.

Таким образом, производитель пытается ответить на один из главных вопросов, касающихся этой технологии: не придется ли платить за короткие остановки ускоренным износом аккумулятора. Однако гарантийный срок не означает полного отсутствия деградации, а подробные условия сохранения ёмкости в приведённом сообщении не раскрыты.

Наряду с батареей компания представила систему, объединяющую солнечную генерацию, стационарные накопители и сверхбыстрые зарядные станции. Её концепция заключается в том, чтобы накапливать выработанную электроэнергию, а затем передавать её автомобилям с высокой мощностью. Аккумуляторы также могут помогать регулировать пиковую нагрузку на электросеть.

Sunwoda уже поставляет аккумуляторы таким автопроизводителям, как Geely, Dongfeng и GAC. Это открывает потенциальные возможности для внедрения новинки, но само по себе не подтверждает её появление в конкретных моделях.

Для водителей главным станет сочетание подходящего электромобиля и зарядной станции, способной обеспечить необходимую мощность. Без этого даже аккумулятор с высокими паспортными характеристиками не сократит время зарядки до заявленных девяти минут.