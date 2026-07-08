Honda Civic простояла шесть лет на парковке — счет уже превысил стоимость самой машины

Об этой истории написали СМИ со всего мира — французская Le Figaro, бельгийская HLN, нидерландская AD, а также многочисленные американские автомобильные издания. Причина внимания — чёрная Honda Civic, брошенная шесть лет назад на парковке аэропорта в Рио-де-Жанейро, владелец которой бесследно исчез.

Автомобиль, которого официально не существовало в этой стране

Особую пикантность этой истории придает тот факт, что эта версия Civic никогда официально не продавалась в Бразилии. Местная телепрограмма «Domingo Espectacular» провела собственное расследование: журналистам не удалось раскрыть всю тайну, но они установили довольно интересный путь, который автомобиль преодолел до того, как оказался брошенным.

Речь идет о версии EX-L 2008 года выпуска, произведенной в США или Канаде, под капотом которой установлен 4-цилиндровый двигатель объемом 1,8 л мощностью чуть менее 140 л.с. Толстый слой пыли, спущенные шины, отсутствие номерных знаков — время оставило на автомобиле заметный след.

Сколько стоит заброшенная парковка

Водитель приехал на этой машине на парковку возле второго терминала аэропорта в Рио-де-Жанейро ещё в 2020 году. С тех пор к машине никто не проявлял интереса — пока на неё не обратили внимание операторы парковки: автомобиль непрерывно простоял на одном месте более 2100 дней.

За это время счет за парковку вырос до примерно 180 тысяч бразильских реалов (по текущему курсу — более миллиона гривен). Это сумма, за которую в Европе можно было бы купить новую Honda Civic прямо из автосалона. Автомобиль зафиксировали специальными блокираторами на колесах и дверных ручках — на всякий случай, если владелец всё же вернётся и попытается незаметно выехать с парковки.

Откуда приехала эта машина

Есть ли шанс, что водитель вернётся за своей брошенной машиной? Вряд ли он это планировал — ведь оставил ключи прямо в салоне. Журналистам удалось частично восстановить маршрут загадочного автомобиля: судя по имеющимся следам, машина прибыла на колесах аж из Нью-Йорка, где была зарегистрирована в 2018 году. Дальнейшие следы указывают на её пребывание, в частности, в Белизе и Гватемале.

Часть пути автомобиль, скорее всего, преодолел по морю — джунгли между Центральной и Южной Америкой непроходимы для транспорта. В Бразилии машина точно появилась уже в 2019 году: в салоне нашли парковочный талон именно того года из городка Кабу-Фриу. Год спустя автомобиль оказался на парковке аэропорта в Рио — и остался там.

Почему машину до сих пор не забрали

Несмотря на то, что ничто не указывает на намерение владельца когда-нибудь забрать запылившийся Civic, у администрации аэропорта связаны руки — они не могут ни продать автомобиль, ни даже отбуксировать его. По словам экспертов, причина — бразильское законодательство о праве собственности на имущество и защите персональных данных: прежде чем автомобиль можно будет переместить или продать с аукциона, необходимо официально установить владельца, а это требует отдельной юридической процедуры.

По данным местных СМИ, случаи, когда автомобили оставляют на парковках аэропортов в Бразилии, — не редкость. Чаще всего причиной становится внезапный выезд владельца из страны из-за финансовых проблем, смерти или споров о наследстве. Счета за парковку тем временем продолжают расти, а машины, которые так никто и не забирает, просто покрываются пылью.