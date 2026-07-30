Самые популярные кроссоверы в Украине по итогам I полугодия 2026 года

Кроссоверы окончательно закрепились в качестве доминирующего класса на украинском авторынке: по данным ассоциации «Укравтопром», в первом полугодии 2026 года на них пришлось 80 % всех проданных новых легковых автомобилей. В количественном выражении это 26,6 тысячи автомобилей — на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть рынок SUV не столько растет, сколько удерживает завоеванные позиции.

Бензин пока лидирует, но гибриды набирают обороты

Наиболее распространенным типом двигателя среди новых кроссоверов по-прежнему остается бензиновый — 37,8 % продаж. Впрочем, отрыв от гибридов уже не выглядит значительным: на них пришлось 32,9 %. Дизельные версии выбрали 20,4% покупателей, электрические — 8,7%, а автомобили с ГБО стали статистической погрешностью — всего 0,2%.

Десятка лидеров

Место Модель Продажи, шт. 1 Renault Duster 2670 2 Toyota RAV4 1811 3 Hyundai Tucson 1302 4 Toyota Land Cruiser Prado 1003 5 Škoda Kodiaq 943 6 Mazda CX-5 910 7 Volkswagen Touareg 854 8 Nissan Qashqai 627 9 Škoda Karoq 606 10 Kia Sportage 552

Renault Duster уверенно возглавил рейтинг с 2670 проданными автомобилями — это почти в полтора раза больше, чем у Toyota RAV4, занявшей второе место. Примечательно, что в десятку вошли сразу две модели Toyota и две Škoda, а четвертое и седьмое места, занятые Land Cruiser Prado и Touareg, свидетельствуют о том, что спрос сохраняется не только на доступные модели, но и на крупные кроссоверы премиального ценового сегмента.

Учитывая 80-процентную долю SUV, общий рынок новых легковых автомобилей в первом полугодии можно оценить примерно в 33 тысячи автомобилей.