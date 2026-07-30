Авто

Самые популярные кроссоверы в Украине по итогам I полугодия 2026 года

В первом полугодии кроссоверы заняли 80 % рынка новых легковых автомобилей Украины — 26,6 тыс. автомобилей. Лидер продаж Renault Duster обогнал ближайшего конкурента почти в полтора раза.

Автор:
Pavlo Томенко
Renault Duster

Кроссоверы окончательно закрепились в качестве доминирующего класса на украинском авторынке: по данным ассоциации «Укравтопром», в первом полугодии 2026 года на них пришлось 80 % всех проданных новых легковых автомобилей. В количественном выражении это 26,6 тысячи автомобилей — на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть рынок SUV не столько растет, сколько удерживает завоеванные позиции.

Бензин пока лидирует, но гибриды набирают обороты

Наиболее распространенным типом двигателя среди новых кроссоверов по-прежнему остается бензиновый — 37,8 % продаж. Впрочем, отрыв от гибридов уже не выглядит значительным: на них пришлось 32,9 %. Дизельные версии выбрали 20,4% покупателей, электрические — 8,7%, а автомобили с ГБО стали статистической погрешностью — всего 0,2%.

Десятка лидеров

МестоМодельПродажи, шт.
1Renault Duster2670
2Toyota RAV41811
3Hyundai Tucson1302
4Toyota Land Cruiser Prado1003
5Škoda Kodiaq943
6Mazda CX-5910
7Volkswagen Touareg854
8Nissan Qashqai627
9Škoda Karoq606
10Kia Sportage552

Renault Duster уверенно возглавил рейтинг с 2670 проданными автомобилями — это почти в полтора раза больше, чем у Toyota RAV4, занявшей второе место. Примечательно, что в десятку вошли сразу две модели Toyota и две Škoda, а четвертое и седьмое места, занятые Land Cruiser Prado и Touareg, свидетельствуют о том, что спрос сохраняется не только на доступные модели, но и на крупные кроссоверы премиального ценового сегмента.

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Учитывая 80-процентную долю SUV, общий рынок новых легковых автомобилей в первом полугодии можно оценить примерно в 33 тысячи автомобилей.

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