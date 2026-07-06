Бензин с биоэтанолом уже появился на украинских АЗС: водителям дали важный совет

С 1 июля в Украине вступили в силу новые требования к автомобильному бензину. На АЗС будет всё чаще появляться топливо с маркировкой Е10 — бензин, который может содержать до 10 % биоэтанола.

Эти изменения являются частью перехода украинского топливного рынка на европейские стандарты. Использование биокомпонентов в транспортном топливе предусмотрено Законом Украины № 3769-IX, касающимся обязательного добавления жидкого биотоплива в бензин.

Для большинства современных автомобилей бензин Е10 является безопасным. Автомобили, выпущенные после 2000-х годов, как правило, уже рассчитаны на работу с топливом, содержащим долю биоэтанола. Дополнительных настроек двигателя или специальной подготовки в таком случае не требуется.

Что следует проверить водителям

Больше всего вопросов новый стандарт может вызвать у владельцев старых автомобилей. Биоэтанол обладает свойством поглощать влагу, а также может оказывать воздействие на старые резиновые уплотнители, топливные магистрали и другие элементы топливной системы, если они не были рассчитаны на контакт со спиртосодержащим топливом.

Перед переходом на Е10 водителям рекомендуется проверить:

руководство по эксплуатации автомобиля;

маркировка на люке топливного бака или крышке;

рекомендации производителя относительно допустимого содержания биоэтанола;

состояние топливной системы, если автомобиль старый или долго не проходил техническое обслуживание.

Если производитель допускает использование Е10, заправляться таким топливом можно без дополнительных действий. Если же в документации указано только Е5 или нет никакой информации, лучше уточнить совместимость в сервисном центре или использовать топливо с более низким содержанием биоэтанола, если оно доступно.

Чего не стоит делать

Водителям не рекомендуется закупать бензин впрок и хранить его слишком долго. Топливо с биоэтанолом более чувствительно к влаге, поэтому при неправильном хранении его свойства могут ухудшаться.

Также следует избегать сомнительных АЗС, где состав и качество топлива могут контролироваться не так тщательно. В переходный период лучше заправляться на проверенных сетевых станциях и обращать внимание на маркировку топлива.

Особо важно не путать Е10 с Е85. Е10 — это обычный бензин с содержанием биоэтанола до 10 %. Е85 содержит значительно большую долю спирта и подходит только для специально адаптированных автомобилей.

Таким образом, для большинства водителей переход на Е10 не должен стать проблемой. Главное — проверить совместимость автомобиля, не хранить топливо месяцами и заправляться на надежных АЗС.