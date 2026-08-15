Старые процессоры Intel не спешат уходить на пенсию: Raptor Lake будут выпускать до тех пор, пока не подешевеет память

Обычно производители процессоров как можно быстрее выводят старые поколения на пенсию, освобождая место для новинок. Intel поступила наоборот — и честно объяснила, почему. Вице-президент компании Роберт Геллок в интервью Tom’s Hardware подтвердил: чипы Raptor Lake, то есть Core 13-го и 14-го поколений, «останутся важной частью линейки ещё долгие годы». Другими словами, процессорам 2022–2023 годов официально продлили срок годности.

Причина банальна и до боли знакома каждому, кто в последнее время задумывался об апгрейде: память. Цены на DRAM взлетели настолько, что комплект DDR5 приличного объёма местами стоит дороже видеокарты начального уровня, а расширение ёмкости на новой платформе обходится в два-три раза дороже, чем на старой. DDR4 тоже подорожала, но остаётся заметно доступнее — и именно здесь старые процессоры Intel выигрывают: платформа LGA 1700 под Raptor Lake поддерживает оба типа памяти, поэтому собирать ПК можно на более дешёвой DDR4, тогда как новые поколения процессоров работают исключительно с DDR5. «Многие люди до сих пор заинтересованы в DDR4», — признает Хеллок, и за этой формулировкой скрывается целый слой покупателей, для которых переход на новую платформу сейчас просто не имеет экономического смысла.

Стратегия Intel соответствующая: в производстве остаются не только сами процессоры, но и материнские платы серии 700 — в вариантах с поддержкой только DDR4, только DDR5 и гибридных. Более того, компания планирует обновить линейки Core 7/5/3 под тот же сокет LGA 1700 — фактически, это новые названия для проверенного оборудования. Параллельно никуда не исчезают более новые Arrow Lake и запланированные на следующий год Nova Lake для премиум-сегмента — просто теперь они будут сосуществовать со «старожилами», а не заменят их.

Как долго продлится эта аномалия — вопрос к рынку памяти. Прогнозы неутешительны: высокие цены на DRAM сохранятся как минимум до 2029–2030 годов, поэтому Raptor Lake вполне может продержаться на конвейере семь-восемь лет. Для покупателей это скорее хорошая новость — выбор бюджетной платформы никуда не исчезнет. Главное — помнить о прошлом этих чипов: именно 13-е и 14-е поколения пережили громкую эпопею с нестабильностью из-за падения напряжения, которую Intel в конечном итоге исправила с помощью микрокода и компенсировала продлённой гарантией.