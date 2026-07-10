С рынка может исчезнуть ещё один бренд смартфонов: покупатели лишатся выгодных моделей

На рынке смартфонов может стать на один бренд меньше. По данным отраслевого инсайдера Йогеша Брара, одна из марок смартфонов в ближайшее время может быть поглощена материнской компанией из-за неудовлетворительных продаж. Название бренда он пока не раскрыл, поэтому речь идет именно о слухах, а не об официальном решении.

Впрочем, сама ситуация выглядит вполне реальной. Рынок смартфонов давно поделен между крупными производителями, а многие «дочерние» бренды создавались для отдельных ценовых сегментов. Именно они часто предлагали покупателям самые интересные модели по соотношению цены и характеристик.

Какой бренд может исчезнуть

Теоретически под сокращение могут попасть Redmi или Poco от Xiaomi, Realme от Oppo, iQOO от Vivo или CMF от Nothing. Но не все эти варианты одинаково вероятны.

Например, исчезновение Redmi выглядит маловероятным, ведь это одна из самых сильных бюджетных линеек Xiaomi. Компания недавно сообщала о сотнях миллионов проданных смартфонов Redmi Note, поэтому отказ от такой марки был бы странным решением.

Poco также обладает узнаваемостью и имеет свою аудиторию, в частности среди пользователей, которые ищут производительные смартфоны по умеренной цене. Более реалистичными кандидатами выглядят бренды с меньшим глобальным присутствием, например iQOO, который официально представлен далеко не на всех рынках.

Отдельно упоминается и Realme. В последнее время появлялись сообщения о том, что Realme UI может быть заменена на ColorOS, то есть оболочку Oppo. Это может свидетельствовать о более глубокой интеграции бренда с материнской компанией, хотя прямого подтверждения закрытия Realme нет.

Почему это плохая новость для покупателей

Для пользователей исчезновение еще одного бренда означает более ограниченный выбор. Именно дочерние бренды часто выпускали модели, которые конкурировали не имиджем, а характеристиками: мощным процессором, большим аккумулятором, быстрой зарядкой, хорошим экраном или камерой по более низкой цене.

Если такие бренды начнут исчезать, производители могут меньше рисковать и чаще продвигать более дорогие основные линейки. В результате покупателям, в частности в Украине, будет сложнее найти смартфон с хорошими характеристиками, не переплачивая за флагманский статус.

Еще один фактор — подорожание комплектующих. В 2026 году на рынок смартфонов будет оказывать сильное давление рост цен на память. Если производство более дешевых моделей станет менее прибыльным, компании могут сократить количество брендов или линеек, которые не обеспечивают достаточных объемов продаж.

Пока что официальных заявлений от Xiaomi, Oppo, Vivo, Nothing или других производителей нет. Поэтому говорить о конкретном бренде пока рано. Но сама тенденция для покупателей неприятна: рынок смартфонов становится менее разнообразным, а выгодных моделей может становиться меньше.