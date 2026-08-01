Вишневый флагман: Redmi K100 Pro представили в новом цвете за несколько дней до анонса

Xiaomi подогревает интерес к флагманской линейке Redmi K100: в сети появились изображения K100 Pro в новом ярко-красном, «вишневом» цвете. До ожидаемого анонса остаются считанные дни — презентацию прогнозируют уже 11 августа.

Привычный дизайн, новый цвет

Судя по утечке, K100 Pro сохраняет узнаваемый дизайнерский стиль своего предшественника K90 Pro Max: три объектива камеры сгруппированы в один большой модуль, рядом — элемент, похожий на динамик с фирменной настройкой Bose. Ярко-красная расцветка станет дополнением к более традиционным цветам линейки — в сегменте, где флагманы в основном черно-белые, это заметная попытка привлечь внимание молодой аудитории.

Что известно о начинке

Характеристики новинки уже частично подтверждены записями в базе Geekbench и публикациями инсайдеров в Weibo:

Параметр Значение Процессор Snapdragon 8 Elite 5-го поколения Оперативная память до 16 ГБ Экран частота обновления 185 Гц Основная камера 200 Мп Батарея 8500 мА·ч, зарядка 100 Вт

Комплектация типична для новой волны китайских флагманов: огромный аккумулятор на 8500 мА·ч в сочетании со 100-ваттной зарядкой, сверхвысокая частота обновления экрана и основной сенсор на 200 мегапикселей. Если цифры подтвердятся, K100 Pro в фирменном стиле Redmi предложит «железо» уровня топовых моделей Xiaomi по заметно более низкой цене — именно эта формула сделала серию K хитом китайского рынка.

Официальные цены и полный перечень характеристик станут известны на презентации. Глобальная версия, по традиции линейки, может выйти позже под брендом Poco — именно так предыдущие K-флагманы поступали на международные рынки.

Напомним, ранее мы писали о глобальной серии Redmi Note 17 — в ней Xiaomi уменьшила емкость аккумуляторов по сравнению с китайскими версиями, но улучшила фронтальные камеры и добавила эксклюзивную модель Pro Max.