Китайский авианосец «Фуцзянь» может получить защиту от торпед: что это меняет

Новый китайский авианосец «Фуцзянь» может стать первым кораблём такого класса, оснащённым активной системой перехвата торпед. Если эта информация подтвердится, это станет важным шагом в деле защиты крупных надводных кораблей от подводных атак.

Китайский авианосец «Фуцзянь» вновь оказался в центре внимания военных аналитиков. Речь идет о возможном появлении на корабле активной противоторпедной системы, которая должна не просто отвлекать вражескую торпеду, а физически уничтожать её ещё до удара по корпусу.

«Фуцзянь» — третий авианосец ВМС Китая и первый китайский корабль этого класса, оснащённый электромагнитными катапультами. Официально он был принят на вооружение 5 ноября 2025 года.

Что известно о новой системе

Согласно открытым данным, одной из заметных особенностей «Фуцзянь» является шеститрубная 324-мм установка. Она заменила 12-трубные реактивные бомбометы, которые использовались на предыдущих китайских авианосцах «Ляонин» и «Шаньдун». Именно эту установку связывают с системой Anti-Torpedo Torpedo, то есть с малыми оборонительными торпедами-перехватчиками.

Принцип работы такой системы прост: корабль обнаруживает приближение вражеской торпеды, после чего запускает собственный перехватчик. Его задача — догнать угрозу и уничтожить её под водой до того, как она поразит корабль.

В принципе, система может включать:

гидроакустические датчики для обнаружения торпед;

алгоритмы распознавания реальной цели и ложных приманок;

малоскоростную торпеду-перехватчик;

боевую часть для подводного поражения;

интеграцию с другими системами обороны корабля.

Некоторые аналитики считают, что такая система может стать ответом на угрозу со стороны современных атомных подводных лодок. Именно торпеды, запущенные с подводной лодки, считаются одной из самых опасных угроз для авианосца, ведь они могут нанести более серьёзные повреждения, чем отдельные противокорабельные ракеты.

Почему это важно для флота Китая

Авианосцы, как правило, имеют многоуровневую защиту. Их прикрывают эсминцы, фрегаты, самолеты, вертолеты и сопровождающие подводные лодки. Но подводная угроза остается одной из самых сложных, поскольку обнаружить современную торпеду или подводную лодку значительно труднее, чем ракету или самолет.

Для Китая это особенно важно, ведь «Фуцзянь» должен стать базой для более дальних операций флота. Авианосец уже называют самым мощным китайским кораблём этого класса. Он является крупнейшим неатомным боевым кораблём в мире и считается значительно более современным, чем «Ляонин» и «Шаньдун».

Если «Фуцзянь» действительно получит полноценную активную противоторпедную систему, это может обеспечить ему дополнительный уровень защиты в море. Особенно в районах, где могут действовать американские или союзные подводные лодки.

Впрочем, есть важный нюанс: официального подробного подтверждения характеристик этой системы пока нет. Поэтому говорить о её реальной эффективности пока рано. Даже самый современный перехватчик должен работать в очень сложных условиях: под водой, на высокой скорости, против маневренной цели и в условиях шума, ложных целей и помех.

Несмотря на это, само появление такой системы на авианосце может свидетельствовать о новом направлении развития военно-морских технологий. Если раньше основной акцент делался на защите от ракет и самолетов, то теперь всё больше внимания уделяется активной обороне от подводных угроз.