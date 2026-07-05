Xiaomi прекращает выпуск целой серии смартфонов: компания сосредоточится на других моделях

Линейка смартфонов Xiaomi Civi, которая позиционировалась в первую очередь как стильная, ориентированная на дизайн серия, прекращает своё существование. По информации проверенного китайского инсайдера Digital Chat Station, компания больше не будет выпускать новые устройства под этой маркой, и никаких признаков её возрождения в ближайшем будущем не наблюдается.

История серии, в которой делался упор на внешний вид

Первый смартфон Xiaomi Civi дебютировал в сентябре 2021 года сразу в трёх ярких, привлекательных цветовых вариантах — именно дизайн тогда позиционировали как главное преимущество устройства, настолько привлекательное, что новый смартфон даже не хотелось прятать в чехол. Впрочем, похоже, ставка исключительно на внешний вид не оправдала себя с коммерческой точки зрения — особенно на фоне конкурентов, которые за сопоставимую цену предлагали более интересную техническую начинку.

Показательно, что ещё в феврале 2026 года появлялась информация о подготовке модели Xiaomi Civi 6 — то есть решение о прекращении серии было принято довольно неожиданно, без явных предварительных сигналов.

На что же Xiaomi сделает ставку вместо этого

Вместо серии Civi компания планирует сосредоточиться на линейке T — недавно в Китае уже представили модель Xiaomi 17T. Параллельно Digital Chat Station поделился ещё одной деталью: Xiaomi готовит смартфон с большим 7-дюймовым экраном, а также отдельную Pro-версию с дисплеем 6,59 дюйма. Вероятно, более крупное из двух устройств выйдет под брендом Redmi — по имеющимся данным, он получит аккумулятор на 10 000 мАч и мощную комплектацию, ориентированную на геймеров или пользователей, которым нужна производительность для ресурсоемких задач.

Подробности пока не раскрываются, и придется дождаться официального анонса. Стоит отметить, что подобный «большой» смартфон готовит не только Xiaomi: аналогичное устройство с 7-дюймовым экраном и частотой обновления до 185 Гц разрабатывает и Honor.