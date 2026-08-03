Дизайн, к которому нужно привыкнуть: Samsung Galaxy S27 Ultra может изменить камеру и повысить цену

Флагман Samsung Galaxy S27 Ultra ещё даже не анонсирован, а в сети уже кипят слухи о его дизайне и цене. Последние утечки намекают сразу на две неприятные новости: необычное обновление камерного модуля и рост стоимости. Впрочем, к обоим стоит относиться с осторожностью.

Как там с камерами?

На концепт-рендерах, которые активно распространяются в сети, S27 Ultra нередко изображают с широкой горизонтальной полосой камер — модным в настоящее время решением, которое уже применяется у некоторых конкурентов. Однако, как отмечают сами авторы утечек, никаких реальных доказательств такого радикального изменения пока нет — это скорее фантазии дизайнеров, чем подтвержденные данные.

возможный дизайн Samsung Galaxy S27 Ultra

Что выглядит более правдоподобным — это отказ от четвертого модуля камеры. Известный инсайдер Ice Universe утверждает, что S27 Ultra лишится одной из линз, вернувшись от четырёх тыльных камер к трём. Samsung, вероятно, сделает ставку не на количество сенсоров, а на качество каждого из них.

Почему подорожает

Второй неприятный слух — о цене. По имеющимся оценкам, в Южной Корее S27 Ultra подорожает примерно на 150 тысяч вон (около 105 долларов). На фоне общего роста цен на комплектующие это даже считается умеренным повышением. Главная причина — стремительное подорожание памяти, которое сейчас ощущает на себе вся индустрия.

Ирония заключается в том, что переплачивать придется не за самые новые компоненты. По предварительным данным, S27 Ultra так и не получит ни оперативную память нового поколения LPDDR6, ни более быстрый накопитель UFS 5.0 — Samsung сохранит проверенные LPDDR5 и UFS 4.0, чтобы сдержать и без того растущую цену.

Для ориентира: нынешний флагман Galaxy S26 Ultra в украинских магазинах стоит примерно от 48 000 до 52 000 грн за версию на 256 ГБ и около 58 000 грн за 512 ГБ. Если слухи о подорожании подтвердятся, следующее поколение будет стоить ещё дороже.

Когда ожидать

Презентация серии Galaxy S27 ожидается в январе или феврале 2027 года. Примечательно, что это может стать первым случаем, когда Samsung одновременно выпустит на рынок сразу четыре модели линейки S27 — базовую, «плюс», новую версию Pro и Ultra.

В заключение стоит повторить главное: все эти сведения пока что являются неофициальными утечками от таких источников, как Ice Universe, а сама Samsung еще работает над окончательной спецификацией. До анонса и дизайн, и набор характеристик, и даже цена вполне могут измениться.

Напомним, ранее мы писали, что Samsung в 2027 году готовит самое масштабное обновление линейки в рамках стратегии «4+4» — восемь флагманов в год, включая второе поколение складного смартфона TriFold.