Китай провел редкое ракетное испытание в Тихом океане: что известно

Китай провел редкое испытание стратегической ракеты, запущенной с атомной подводной лодки в направлении Тихого океана. Формально Пекин назвал запуск частью плановых военных учений, однако само событие привлекло повышенное внимание США, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Тайваня.

По данным китайских государственных СМИ, запуск состоялся 6 июля в 12:01 по местному времени. Ракета несла учебную, то есть неядерную, боевую часть и упала в обозначенном районе международных вод Тихого океана. Китайская сторона заявила, что испытание не было направлено против конкретной страны или цели, а заинтересованные государства были предупреждены заранее.

Почему этот запуск важен

Испытание привлекло внимание не только самим фактом запуска. Речь идет о проверке одного из самых сложных элементов стратегического сдерживания — запуска баллистической ракеты с подводной лодки.

Такой процесс сложнее, чем запуск из наземной шахты или с мобильной пусковой установки. Подводная лодка должна оставаться незамеченной, точно знать своё местоположение, получить команду, выполнить запуск из-под воды, после чего ракета должна выйти на траекторию и достичь заданного района.

Фактически проверяется не только ракета, но и вся цепочка: подводная лодка, экипаж, системы связи, командование, навигация и наведение. Именно поэтому такие испытания имеют большое значение для оценки реальных возможностей морской составляющей ядерного сдерживания.

Какую ракету могли использовать

Официально Китай не назвал ни тип ракеты, ни класс подводной лодки. Однако аналитики предполагают, что запуск мог быть связан с ракетами JL-2 или JL-3. Более вероятным вариантом называют JL-3 — более новую баллистическую ракету подводного базирования.

Janes отмечает, что наиболее вероятной платформой могла быть стратегическая атомная подводная лодка класса Type 094 Jin, поскольку это единственный общеизвестный класс китайских подводных лодок такого типа, находящийся в эксплуатации.

Для Китая это важно с точки зрения так называемой возможности нанесения второго удара. Подводные лодки со стратегическими ракетами должны оставаться незамеченными в океане и гарантировать, что страна сможет нанести ответный удар даже после потенциального первого удара по её территории.

Реакция других стран

Несмотря на заявления Пекина о плановом характере испытания, запуск вызвал беспокойство в регионе. Reuters сообщает, что США следили за испытанием, а также вновь призвали Китай к конструктивным переговорам по вопросам контроля над вооружениями.

Австралия назвала этот запуск дестабилизирующим на фоне быстрого наращивания военной мощи Китаем. Новая Зеландия заявила, что не заинтересована в том, чтобы южная часть Тихого океана использовалась в качестве полигона для испытаний ракетных возможностей. Япония также выразила обеспокоенность в связи с активностью китайских военных.

Особое внимание привлекло время запуска. Он состоялся на фоне укрепления сотрудничества Австралии в области обороны со странами Тихоокеанского региона, поэтому часть аналитиков рассматривает испытания не только как технический тест, но и как политический сигнал.

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Этот запуск не означает, что Китай внезапно обзавелся совершенно новым оружием. Его ракетный и ядерный потенциал давно известен аналитикам. Но публичное испытание ракеты с подводной лодки показывает другое: Пекин всё более открыто демонстрирует морскую часть своего стратегического арсенала.

Для региона это означает усиление роли подводных лодок, дальних ракет и систем раннего предупреждения в военном балансе. Для США и их союзников — дополнительный повод более внимательно следить за китайскими подводными силами.

Китай настаивает, что запуск был безопасным, профессиональным и не был направлен против других государств. Однако сама демонстрация такого типа оружия в Тихом океане стала важным сигналом: морская составляющая китайского стратегического сдерживания выходит из тени и всё чаще проявляется в публичном пространстве.