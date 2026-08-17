Против течения: Scott убрала из своего нового электровелосипеда всё, что другие добавляют

Велоиндустрия годами соревновалась в том, кто глубже спрячет амортизатор в раму и набьет велосипед электронными системами, — а Scott вдруг развернулась на 180 градусов. Новый горный электровелосипед Strike 2027 компания создала по принципу «простота вместо роскоши»: амортизатор снова виден и легкодоступен, фирменные системы блокировки подвески TwinLoc и TracLoc отправлены на пенсию, а прокладка кабелей максимально упрощена. Для бренда, который десятилетиями делал ставку на интегрированную сложность, это почти манифест.

Техническая начинка при этом вполне современная. Все версии Strike оснащены топовым мотором Bosch Performance Line CX с обновлением Performance Upgrade 2.0: до 120 Нм крутящего момента, пиковая мощность 750 Вт и поддержка педалирования до 600% — цифры, с которыми затяжные подъёмы перестают быть наказанием. Режимы работы настраиваются через приложение eBike Flow, а аккумулятор PowerTube теперь извлекается из рамы значительно легче благодаря магнитной крышке.

Позиционирование честное: это трейловый велосипед для удовольствия, а не спортивный снаряд для гонок. Алюминиевая рама с ходом подвески 150 мм спереди и сзади, комфортная геометрия с более высоким стеком и более коротким ричем — посадка более вертикальная и расслабленная, чем у гоночных моделей. Вес от 24,8 кг. В комплекте — универсальные покрышки Maxxis Forekaster, мягкое седло, эргономичные ручки, встроенный задний фонарь и крепления для крыльев и багажника — то есть Strike без проблем превращается из горного снаряда в повседневный городской транспорт.

Линейка состоит из четырёх комплектаций: базовая Strike 40 за 4199 евро, Strike 30 за 4999, Strike 20 за 5399 и топовая Strike 10 за 5799 евро. Как для полноподвесного электровелосипеда с флагманским мотором Bosch, стартовая цена выглядит вполне разумно — очевидно, отказ от сложной интеграции сыграл свою роль и здесь.

Самое интересное в этой премьере — сам тренд. Когда производитель сознательно отказывается от электронных систем ради ремонтопригодности и предсказуемости, это признак взросления целой категории: электровелосипеды перестают быть гаджетами, поражающими техническими характеристиками, и становятся просто хорошими велосипедами с мотором.

Напомним, что и противоположный подход также существует и процветает: ранее мы писали об «умном» электровелосипеде Volkswagen с радаром, камерой заднего вида и очками с проекционным дисплеем (HUD) — там электроники как раз больше, чем в некоторых автомобилях.