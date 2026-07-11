Audi признала ошибку с сенсорными панелями — возвращает физические кнопки

Audi готовит масштабные изменения в оформлении салонов своих моделей: компания сокращает количество дисплеев и возвращает привычные физические кнопки. Как рассказал технический директор бренда Рувен Мор в интервью австрийскому изданию GoAuto, в ближайшие два года Audi будет менять концепцию оформления салонов в сторону более традиционного дизайна.

Новая философия — Radical Next Audi

Новый подход получил название Radical Next Audi и будет внедряться постепенно, начиная со следующего поколения моделей. В Audi делают ставку на качественные материалы, продуманную эргономику и тактильные кнопки вместо сенсорных панелей.

По словам Мора, компания также отказывается от имитации материалов в отделке салона: если элемент выглядит как металл, он и должен быть изготовлен из металла.

Какие модели первыми получат обновления

В первую очередь обновления коснутся серийного спорткара на базе концепта Concept C, суперкара Nuvolari, электрического кроссовера Q7 e-tron, а также седана и универсала A4 e-tron. Впрочем, ближайшие модели Audi Q7 и Q9, которые дебютируют в течение нескольких следующих лет, пока сохранят нынешнюю концепцию салона с большими дисплеями — хотя именно в них уже могут появиться первые признаки нового подхода, в частности декоративные вставки из натурального сланца.

В компании объясняют переосмысление интерьеров сразу несколькими факторами: производителям приходится оптимизировать расходы из-за масштабных инвестиций в электромобили и технологии автономного вождения, а запросы клиентов в Китае, Европе и Северной Америке существенно различаются. Ранее Audi отказалась от фирменного поворотного контроллера мультимедийной системы MMI, который на протяжении многих лет был одной из отличительных черт бренда, перенеся вместо этого практически все функции автомобиля на сенсорные экраны.

Подобные изменения наблюдаются и у других производителей. Например, Mercedes-Benz обновил S-класс, добавив больше кнопок и рычагов на руле в ответ на просьбы клиентов вернуть физические органы управления, в частности колесико регулировки громкости аудиосистемы. Сокращение количества сенсорных экранов в пользу классических кнопок всё чаще рассматривается как признак усталости рынка от чрезмерной цифровизации салонов.