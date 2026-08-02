Робот-хирург — это уже не фантастика: человекоподобные роботы впервые провели операцию на живом организме

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) впервые в истории поручили человекоподобным роботам провести операцию на живом организме. Гуманоиды по прозвищу «Surgie» успешно выполнили лапароскопическое удаление желчного пузыря у свиней под наркозом. Результаты были опубликованы в авторитетном журнале Nature.

Не автономия, а дистанционное управление

Сразу стоит развеять главное недоразумение, которое легко возникает из-за громких заголовков: роботы не оперировали самостоятельно. Каждое их движение в режиме реального времени управлял опытный хирург с консоли — это так называемая телехирургия. Искусственный интеллект здесь не принимал медицинских решений, а лишь точно воспроизводил действия человека руками робота.

Тем не менее, даже в таком формате эксперимент стал прорывным. В одной из двух операций работали сразу два гуманоида в паре: один выполнял основные манипуляции, второй ассистировал. Оба вмешательства завершились успешно; в одном случае возникло незначительное кровотечение, которое быстро остановили. По оценке хирургов, точность оказалась сопоставимой с имеющимися роботизированными системами.

Чем это отличается от da Vinci

Роботизированная хирургия существует уже не первый год — с помощью таких систем, как da Vinci, проведено миллионы операций. Но это огромные специализированные комплексы весом около 800 килограммов, для которых требуется отдельно переоборудованная операционная. Человекоподобные роботы UCSD принципиально иные: высотой около полутора метров и весом всего 27 килограммов, они мобильны и компактны.

«Это стоит в разы дешевле и занимает в разы меньше места в операционной», — подчеркнул один из авторов исследования, хирург Шанглей Лю. Именно в этом заключается главное преимущество технологии: универсальный робот-помощник, который можно доставить туда, куда огромный da Vinci не поместится.

От деревни до космоса

Ставка делается на те места, где не хватает квалифицированных хирургов или куда их сложно доставить: сельская местность, зоны боевых действий и даже космос. Дистанционно управляемый гуманоид теоретически позволил бы провести сложную операцию, когда хирург физически находится за тысячи километров. Медики отмечают и побочное преимущество — работа с роботом снижает утомляемость хирурга во время длительных вмешательств.

Впрочем, до реальных операций на людях ещё далеко. В ходе эксперимента роботов приходилось перекалибровать прямо в процессе вмешательства, из-за чего операции длились дольше, чем на специализированных системах. А для удаленной телехирургии критической остается задержка сигнала между движением хирурга и реакцией робота — на расстоянии она может дорого обойтись. Сам руководитель проекта сравнивает нынешнее состояние дел с «зачаточными этапами современной роботизированной хирургии»: от концепции до первой операции на животном команде понадобилось всего девять месяцев, и именно темпы развития впечатляют больше всего.