Металлические шары с неба: загадочные объекты выносит на пляжи Австралии

На пляже Форрест-Бич недалеко от австралийского города Ингема в начале июля обнаружили шесть металлических сфер. Службы оцепили находки 50-метровой зоной безопасности, а Австралийское космическое агентство идентифицировало их как баки высокого давления с космической ракеты и приступило к выяснению их происхождения.

Почему с неба падают именно шары

Находки такого рода — не аномалия, а закономерность. Композитные баллоны высокого давления (COPV), в которых ракеты и спутники хранят газ и топливо, изготавливаются из таких материалов, как титан, рассчитанных на экстремальные нагрузки. По словам Марлона Сорджа из центра изучения космического мусора Aerospace Corporation, сферическая форма также играет свою роль: шары тормозятся в атмосфере медленнее, чем бесформенные обломки, меньше нагреваются — и поэтому чаще долетают до поверхности целыми.

Австралия из-за своего расположения под траекториями запуска ракет регулярно становится мишенью: в 1979 году на её западную часть упали обломки станции «Скайлаб», в 2022 году был обнаружен фрагмент корабля SpaceX Dragon, в 2023 году под Пертом приземлился бак индийской ракеты, а в прошлом году — секция китайской ракеты Jielong-3.

Что советуют специалисты

Инструкция для тех, кто наткнётся на подобный объект, проста: не прикасаться, сообщить в местные власти и космическое агентство. Баллоны могут содержать остатки токсичного топлива, поэтому сувенир из такой находки — плохая идея.

Юрист по космическому праву Мишель Генлон отмечает, что важнее быстро идентифицировать сам объект, чем установить его государственную принадлежность: место неконтролируемого схода с орбиты может сместиться на тысячи километров от прогнозируемого. Статистически 99,9% вхождений в атмосферу проходят безопасно, однако с ростом количества запусков растет и вероятность того, что очередная уцелевшая деталь упадет не в океан, а кому-то во двор.

Напомним, ранее мы писали о другой стороне проблемы перенаселенной орбиты: китайский спутник Shijian-31 вышел на необычную траекторию, с которой за 23 суток «осматривает» весь геостационарный пояс — и его маневры уже заставляют операторов чаще получать предупреждения о сближении.