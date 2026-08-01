Металеві кулі з неба: загадкові об’єкти виносить на пляжі Австралії

На пляжі Форрест-Біч поблизу австралійського Інгема на початку липня знайшли шість металевих сфер. Служби оточили знахідки 50-метровою зоною безпеки, а Космічне агентство Австралії ідентифікувало їх як баки високого тиску з космічної ракети й почало з’ясовувати походження.

Чому з неба падають саме кулі

Знахідки такого типу — не аномалія, а закономірність. Композитні балони високого тиску (COPV), у яких ракети й супутники зберігають газ і паливо, виготовляють із матеріалів на кшталт титану, розрахованих на екстремальні навантаження. За словами Марлона Сорджа з центру вивчення космічного сміття Aerospace Corporation, сферична форма додатково грає свою роль: кулі гальмуються в атмосфері повільніше за безформні уламки, менше нагріваються — і тому частіше долітають до поверхні цілими.

Австралії через розташування під трасами виведення ракет дістається регулярно: у 1979 році на її захід упали уламки станції Skylab, у 2022-му знайшли фрагмент корабля SpaceX Dragon, у 2023-му під Пертом приземлився бак індійської ракети, а торік — секція китайської Jielong-3.

Що радять фахівці

Інструкція для тих, хто натрапить на подібний об’єкт, проста: не торкатися, повідомити місцеву владу й космічне агентство. Балони можуть містити залишки токсичного палива, тож сувенір із такої знахідки — погана ідея.

Юристка з космічного права Мішель Генлон зазначає, що важливіше швидко ідентифікувати сам об’єкт, ніж встановити його державну належність: місце неконтрольованого сходу з орбіти може зміститися на тисячі кілометрів від прогнозованого. Статистично 99,9% входжень в атмосферу минають безпечно, однак із зростанням кількості запусків зростає й імовірність того, що чергова вціліла деталь упаде не в океан, а комусь на подвір’я.

Нагадаємо, раніше ми писали про інший бік проблеми перенаселеної орбіти: китайський супутник Shijian-31 вийшов на незвичну траєкторію, з якої за 23 доби «оглядає» весь геостаціонарний пояс — і його маневри вже змушують операторів частіше отримувати попередження про зближення.