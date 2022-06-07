Стало відомо, якої хвороби боявся Гітлер до кінця життя

У Мережі з’явився уривок із послання відомого німецького оториноларинголога Карла Отто фон Ейкена своїй кузині Марі Стенеберг. У ньому один із лікарів Адольфа Гітлера розповів про головний страх фюрера Третього рейху.





З тексту листів удалося зрозуміти, що лідер нацистської Німеччини боявся втратити голос. Він навіть просив свого лікуючого ЛОР-фахівця повідомляти йому, якщо є якісь погані новини щодо цього.

В одному з листів також йдеться про те, що оториноларинголог порадив фюреру відкласти операцію з видалення приблизно сантиметрового поліпа. Він запропонував провести операцію вже після виступу, щоб дати голосовим зв’язкам відпочити.

При цьому відомо, що після закінчення Другої світової війни слідчі запитали лікаря, чому він не став вбивати Гітлера. На це фахівець дав цілком лаконічну відповідь – він заявив, що був лікарем, а не вбивцею.