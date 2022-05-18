Проста біологія: вчені встановили, чому чоловіки живуть менше за жінок
Австралійські вчені встановили, що закономірність може бути пов'язана з типом статевих хромосом.
Австралійські вчені з’ясували, чому середня тривалість життя чоловіків менша, ніж у жінок . Дослідники хотіли перевірити гіпотезу, згідно з якою у гетерогаметних особин (чоловічих, з набором хромосом XY), Y-хромосома меншою мірою здатна захистити їх від шкідливих генів.
Щоб підтвердити дане становище, фахівці проаналізували доступну літературу з статевих хромосом і встановили, що серед представників ссавців, птахів, рептилій, риб, земноводних і комах спостерігається та сама закономірність: гетерогаметна стать (чоловіча) гинула раніше гомогаметної (жіночого).
Як зазначає Biology Letters , виходячи з даних спостережень, вчені зробили висновок, що Y-хромосома не може «перебороти» Х-хромосому, що несе шкідливі мутації, які можуть наражати організм на різні загрози.
Водночас у гомогаметних хромосомах (ХХ) такої проблеми не існує. Одна здорова Х-хромосома може заміняти іншу. Таким чином, шкідливі гени не експресуються, а тривалість життя зростає.