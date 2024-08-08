Наука

Названо три причини, чому коти люблять ласувати травою

GSMinfo08.08.2024
Кіт

Кішки керуються інстинктами. Зокрема і коли що-небудь їдять, включно з травою.

Очищення організму. Трава може викликати блювотний рефлекс, завдяки чому організм кішки очищається від шерсті, сторонніх елементів тощо.Крім того, рослинність чинить проносну дію.

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Звільнення від проковтнутої шерсті. Під час вилизування себе кішка може випадково проковтнути шерсть. Щоб звільнитися від неї природним чином, вона їсть траву.

Отримання поживних речовин. Відомо, що в траві міститься фолієва кислота. Вона бере участь в утворенні гемоглобіну, підтримує здоров’я клітин. В організмі кішки до цього ж ця кислота не виробляється.

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GSMinfo08.08.2024
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