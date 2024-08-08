Названо три причини, чому коти люблять ласувати травою

Кішки керуються інстинктами. Зокрема і коли що-небудь їдять, включно з травою.

Очищення організму. Трава може викликати блювотний рефлекс, завдяки чому організм кішки очищається від шерсті, сторонніх елементів тощо.Крім того, рослинність чинить проносну дію.

Звільнення від проковтнутої шерсті. Під час вилизування себе кішка може випадково проковтнути шерсть. Щоб звільнитися від неї природним чином, вона їсть траву.

Отримання поживних речовин. Відомо, що в траві міститься фолієва кислота. Вона бере участь в утворенні гемоглобіну, підтримує здоров’я клітин. В організмі кішки до цього ж ця кислота не виробляється.