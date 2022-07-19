Космічне ДТП: супутник дивом уникнув зіткнення з космічним сміттям

Три супутники місії ЄКА Swarm («рій») знаходяться на орбіті з 2013 року і призначені для картографування магнітного поля Землі. Тепер одному із супутників довелося ухилитися від загадкового космічного сміття, яке вдалося виявити лише за 8 годин до ймовірного зіткнення.





Космічний сміття несвоєчасно наблизилося до супутника, оскільки в цей час ЄКА готувала ще один маневр, запланований за кілька годин після можливого зіткнення.

Цей маневр має вивести два супутники місії на вищу орбіту і як би врятуватися від наслідків підвищеної сонячної активності під час «сонячного циклу». Тому що вони збільшують щільність земної атмосфери і тим самим уповільнюють супутники.

Гарячкове планування

Згідно з заявою ЄКА, другий маневр, який також був дуже критичним за часом, повинен був бути повністю перепланований, розрахований та здійснений протягом одного дня.

Відкладати маневр було неможливо, інакше два супутники дрейфували б назустріч один одному і їхні орбіти перетнулися. Це б серйозно вплинуло на збір даних місії.



Час відгуку як у «олімпійського спринтера»

За повідомленням ЄКА, команді Swarm, яка працювала з часом реакції, здатною конкурувати з «олімпійським спринтером», вдалося успішно виконати обидва маневри.

За словами космічного агентства, зіткнення вдалося уникнути, і двох супутників було виведено на вищу орбіту з менш щільною атмосферою. Але в космосі повно сміття, і приклад показує, як мало часу залишається на запобігання загрозам.