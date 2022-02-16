Вік має значення: вчені виявили несподівану “ідеальну різницю” у віці між чоловіком та жінкою, що гарантує міцніші стосунки

Коли ви плануєте побудувати відносини з ким-небудь, то ви враховуєте безліч факторів: загальні особистісні цінності, привабливість, інтереси та захоплення протилежної сторони. Іноді подібні захоплення можуть бути настільки близькими, що ви навіть не звертаєте увагу на вік людини, з якою у вас виник зв’язок.





Але чи замислювалися ви, наскільки вік реально впливає на успіх подальших взаємин? Чи існує реальна “ідеальна різниця” у віці?

Вчені з університету Еморі в Атланті спробували знайти відповідь на це питання. Вони провели дослідження, в якому запросили взяти участь кілька тисяч пар з різних країн та різного віку, а потім математично розрахували ідеальну різницю у віці, яка збільшує шанси людей на більш стабільні та довгострокові відносини.

Ось який результат у них вийшов:

Спочатку варто сказати, що вік не схожий на інші характеристики

Ви чули знамениту приказку про те, що деякі пари наче «одного поля ягоди»? Зазвичай ця приказка має на увазі, що люди, про яких йде мова, мають подібні особистісні якості, життєвий досвід, мають однакові погляди на життя і т.д.

Ця максима (основний принцип) загалом правильна, коли йдеться і про такі речі, як відносини чи любов.

Люди зближуються з тими, хто схожий на них за цілим рядом параметрів. Освіта, особистісні цінності, расова і етнічна приналежність, хобі у вільний час і т.д. Всі ці речі здатні об’єднати двох схожих людей різного віку, тому нерідко у відносинах можна побачити різницю в 5, 10, 20, а іноді навіть і в 30+ років.

Проте якою б надійною не була ця закономірність, вчені з’ясували, що вік відіграє дуже серйозну роль, що впливає на те, чи успішними будуть відносини/шлюб чи ні (у перспективі).

Так яка ж ідеальна різниця у віці для найбільш стабільних та міцних відносин?

Згідно з дослідженням, опублікованим в Journal of Population Economics, вчені виявили закономірність, що задоволеність шлюбом знижується переважно у пар з сильною різницею у віці в порівнянні з парами найближчого віку.

Різниця у віці до 5 років

Дослідники вказали, що ризик розставання для пар з різницею віком до 5 років становить від 18 до 20%.

Зазвичай до основних проблем в відношенні з такою різницею у віці дослідники відносять: занадто швидкий розвиток таких відносин (на емоціях) і фінансові проблеми (чим молодша і близька за віком, тим важче їх фінансові результати), що нерідко виливається в скандали, а потім призводить до розлучення.

Різниця у віці понад 10 років

Якщо різниця у віці у одного з людей у ​​парі становить більше 10 років, то ризик розвалу таких відносин або шлюбу різко зростає до 30%.

У цьому віковому діапазоні часто відбуваються сильніші розчарування, сварки, порушення міжособистісних відносин та проблеми, пов’язані з дітьми, що ведуть до розлучення.

Різниця у віці понад 20 років

Для пар із різницею віку від 20 і більше років прогнози справді негативні, бо ризик розставання з погляду дослідників становить аж 95%.

Такий відсоток походить з кількох негативних пунктів: негативна суспільна реакція, несхвалення сім’ї та близьких, сильна різниця в інтересах, а також можливі проблеми зі здоров’ям старшого партнера.

Ідеальна різниця

Дослідження показали, що різниця у віці від 5 до 7 років забезпечує найбільш ідеальні та стабільні відносини (ризик розставання в такому випадку становить лише від 12 до 14% ). Так це теж досить високий ризик (цілих 14%), але вчені виявили, що саме ця різниця виявилася нижчою, ніж решта вікових відмінностей.

Пари з такою невеликою різницею у віці стикаються з меншою кількістю нерозуміння та суперечок. Чоловік старший за дівчину на 5-7 років у шлюбі або відносинах з більшою ймовірністю буде досить зрілим і зі стабільною фінансовою складовою. Пара з такою різницею також має схожий віковий фундамент для кращого спілкування, у них є час, щоб зрозуміти один одного, і у них є можливості для реалізації своїх ідей або спільних планів. Ця різниця у віці набагато ідеальніша, ніж інші, тому що вона допомагає парі досягти більшої стабільності та розуміння один одного.

Додаткові дослідження

Одна з теорій, підтверджена даними, наданими в дослідженні, полягає в тому, що пари, які сильно різняться у віці менш стійкі до негативних потрясінь у відносинах, створених економічними труднощами (якщо старший партнер позбудеться заробітку/достатку) або хворобами, що веде до погіршення відносин у фізичному плані.

Варто також відзначити, що в середньому і чоловіки, і жінки демонстрували більш високий рівень задоволеності шлюбом, коли вони були у відношенні з ближчими за віком партнерами (до 7 років), ніж ті, у кого різниця була вище 10 років.

У дослідженнях також були згадані інші фактори, включаючи дітей та вихід на пенсію, через що деякий відсоток краху відносин може знижуватися, але лише на кілька відсотків.

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