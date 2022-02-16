Xiaomi випустила крихітний міні-ПК вагою 250 грам за 150 $

Xiaomi запустила у продаж на краудфандинговому майданчику Youpin новий продукт – мініатюрний ПК Ningmei Mini Computer CR80, який важить лише 250 грам. Пристрій призначений для виконання невибагливих завдань та розваг.





CR80 отримав пластиковий корпус 12 см у довжину/ширину і завтовшки 2.5 см. Незважаючи на крихітні розміри, начинка в нього цілком гідна. Чотирьохядерний процесор Celeron N5105 з тактовою частотою 2.9 ГГц працює у зв’язці з 6/8 ГБ оперативної пам’яті DDR4 та SSD-накопичувачем формату M2 ємністю 128/256 ГБ.

При бажанні комп’ютер можна проапгрейдити, встановивши SSD на 512 ГБ. Є вбудована відеокарта Intel UHD Graphics, а також система активного охолодження з парою теплових трубок, невеликим вентилятором та отворами на корпусі для відведення тепла.

Ningmei Mini Computer CR80 оснащений Ethernet та Wi-Fi модулем (2.4 та 5 ГГц) для виходу в інтернет. Є Bluetooth, HDMI і VGA роз’єм для підключення монітора, а також три USB-порти для периферії (мишка, клавіатура і т.д).

Тепер найцікавіше – ціни. На честь початку продажів на комп’ютер діє знижка .

Ningmei Mini Computer CR80 6/128 ГБ – $150. Потім подорожчає до $172 );

Ningmei Mini Computer CR80 8/256 ГБ – $180 . Потім подорожчає до $205 .

Про появу пристрою на глобальному ринку поки що немає інформації, але напевно вже скоро CR80 з’явиться на просторах AliExpress.

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