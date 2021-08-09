Redmi 10 отримає камеру на 50 Мп і ще дещо
Дизайн смартфона схожий на Xiaomi Mi 10 Ultra, особливо по частині оформлення камери.
За даними GSMArena.com, Redmi 10 буде працювати на недавно анонсованому Mediatek чіпсеті Helio G88. Він має восьмиядерний процесор з двома модулями Cortex-A75, що працюють на частоті 2,0 ГГц. Пристрій отримає 6 ГБ оперативної пам’яті і 128 ГБ вбудованої пам’яті (не виключено, що будуть і інші версії).
У смартфоні встановлять 6,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 90 Гц. У центрі – отвір для 8-мегапіксельної селфі-камери. Сканер відбитка пальця буде не на задній панелі, як було у Redmi 9 , а під кнопкою живлення.
Основна камера на задній панелі буде мати датчик на 50 Мп. Крім нього, будуть 8-мегапіксельний надширік і два датчика для макрозйомки і портретних фото по 2 Мп кожен.
Інші характеристики Redmi 10 включають MIUI 12 поверх Android 11, акумулятор ємністю 5000 мАг з швидкою зарядкою 18 Вт і аудіороз’єм 3,5 мм. Він буде доступний в сірому, білому і синьому кольорах.
Ціна в Сінгапурі – приблизно 185 доларів (близько 5000 гривень). Вартість в інших країнах поки невідома.
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