Redmi 10 отримає камеру на 50 Мп і ще дещо

За даними GSMArena.com, Redmi 10 буде працювати на недавно анонсованому Mediatek чіпсеті Helio G88. Він має восьмиядерний процесор з двома модулями Cortex-A75, що працюють на частоті 2,0 ГГц. Пристрій отримає 6 ГБ оперативної пам’яті і 128 ГБ вбудованої пам’яті (не виключено, що будуть і інші версії).





У смартфоні встановлять 6,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 90 Гц. У центрі – отвір для 8-мегапіксельної селфі-камери. Сканер відбитка пальця буде не на задній панелі, як було у Redmi 9 , а під кнопкою живлення.

Основна камера на задній панелі буде мати датчик на 50 Мп. Крім нього, будуть 8-мегапіксельний надширік і два датчика для макрозйомки і портретних фото по 2 Мп кожен.

Інші характеристики Redmi 10 включають MIUI 12 поверх Android 11, акумулятор ємністю 5000 мАг з швидкою зарядкою 18 Вт і аудіороз’єм 3,5 мм. Він буде доступний в сірому, білому і синьому кольорах.

Ціна в Сінгапурі – приблизно 185 доларів (близько 5000 гривень). Вартість в інших країнах поки невідома.