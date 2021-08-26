Hardnews

Розкрито спосіб профілактики ускладнень на нирки після COVID-19

Потрібно здати кілька аналізів

26.08.2021
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Коронавірус

Нефролог Анна Коробкіна дала пацієнтам, які перенесли ковід, поради, як уникнути ускладнень на нирки.


Нирки, підкреслює медик, – вразливі до Коронавірусу органи. Це пояснюється тим, що рецепторів, у вигляді яких вірус проникає в організм, там в два рази більше, ніж, наприклад, в серці або стравоході. Також лікар Анна Коробкіна зазначає, що серйозне пошкодження нирок – один з чинників, що призводять до смерті при ковіді.

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Головне, що потрібно зробити при діагностуванні коронавіруса, – здати кров і сечу. Потрібно перевірити рівень креатиніну в крові, а також наявність білка в сечі. Це дозволить зрозуміти, чи нормально працюють нирки.

А щоб коронавірус не зміг пошкодити нирки, пояснює експерт, потрібно стежити за згортанням крові і за утворенням тромбів.

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26.08.2021
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