З’явився спосіб точно перевірити зношеність акумулятора смартфона

Місткість акумулятора, заявлена ​​виробником – насправді величина дуже приблизна. Реальний запас може відрізнятися в діапазоні 5-10% навіть в щойно купленого смартфона. А у старих гаджетів, яким більше кількох років – ємність просідає істотно і безповоротно.





Для того, щоб дізнатися про знос батареї вашого телефону, можна використовувати всім відомий бенчмарк AnTuTu. У ньому якраз з’явилася дуже зручна фішка — починаючи з версії 9.2.7, програма отримала розділ «Тестування батареї», за допомогою якої зручно визначати реальну ємність акумулятора.

Для цього потрібно :

Розрядіть телефон до 30%. Закрити всі програми та запустити тест AnTuTu (бажано заблокувати роботу програми у фоновому режимі, щоб Android не закрив її під час тесту). Поставити телефон на зарядку до 100%, в ідеалі використовувати рідний кабель та адаптер живлення. Вимкнути дисплей та не чіпати пристрій до закінчення заряджання.

В результаті AnTuTu покаже реальну ємність акумулятора, а також іншу інформацію про батарею – пікову потужність, максимальну температуру акумулятора, тривалість заряджання та ще кілька інших параметрів. Ось посилання для завантаження потрібної версії з офіційного сайту AnTuTu.

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