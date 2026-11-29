У Steam набирають популярність ігри про удари по Кримському мосту, який окупанти використовують для логістики своєї армії. Найсвіжіша з них, мультиплеєрна Mad Dvizhuha: Benzovoz, вийшла 17 листопада, якраз на тлі серії реальних атак українських сил на міст. Ще одна гра на цю тему, українська Bridge Hunter, з’явилася в Steam роком раніше.

Mad Dvizhuha: Benzovoz від студії MX7 зводить двох гравців віч-на-віч. Один сідає за кермо бензовоза 6×6 і намагається довезти пальне через «міст, який не можна називати». Другий керує дешевим FPV-дроном-камікадзе і робить усе, щоб цистерна не доїхала. Гра витримана в стилістиці ігор для першої PlayStation, а ролі після кожного раунду змінюються.

Залізнична частина справжнього мосту, по якій 19 листопада вдарили ВМС ЗСУ, має 19 км колій і обійшлася Росії у 228 млрд рублів. Скриншот: Steam

Оператор дрона має до восьми спроб за матч, може обирати аркадний або реалістичний режим польоту, а випадкова погода з вітром і дощем зносить апарат із курсу. Водій бензовоза натомість може поставити димову завісу, ввімкнути РЕБ, який на кілька секунд «вимикає» дрони поблизу, або покликати на допомогу бабцю з рушницею, що має «тверду позицію щодо дронів». Цистерна, кабіна й колеса отримують пошкодження окремо. Гра підтримує українську мову, а на Steam вона вже зібрала 110 відгуків, 69% з яких позитивні.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Bridge Hunter від української студії Double Light вийшла в ранньому доступі 20 листопада 2025 року. Тут гравець керує роєм із п’яти дронів і перемикається між ними, щоб зруйнувати міст через Керченську протоку. В арсеналі є ВОГи, морські дрони, рій FPV, авіація, реактивна артилерія і навіть ядерний удар чи лазер із супутника. Розробники обіцяють реалістичну фізику руйнувань. Якщо знищити опору, впаде і проліт разом із ворожою технікою.

Чверть виручки від продажів Bridge Hunter розробники перераховують фонду «Повернись живим». Скриншот: Steam

На старті гра коштувала 198 грн зі знижкою 10%, а в міру додавання нового контенту ціна має зростати. Ще до виходу в ранній доступ студія домовилася з фондом «Повернись живим», якому йде 25% виручки від продажів. Усі 14 відгуків про гру в Steam позитивні.

Ідею Bridge Hunter розробники показали ще влітку 2023 року, коли Кримський міст уже двічі зазнав ударів. Скриншот: Steam

Інтерес до таких ігор зріс після подій середини листопада. 16 листопада після удару було пошкоджено арку над автомобільною частиною мосту, а наступного дня пошкоджений проліт разом з аркою обвалився у воду. У ніч на 19 листопада ракетні війська ВМС ЗСУ уразили «Нептунами» залізничну частину мосту, після чого рух потягів зупинили. У Міноборони зазначили, що тепер окупантам доведеться покладатися на сухопутні маршрути біля лінії фронту, де їхні вантажі стають ціллю для дронів.