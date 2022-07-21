EA представила FIFA 23: вперше з жіночими клубами і без Росії

Любителі футболу можуть порадіти. EA Sports офіційно представила FIFA 23, яка фактично є останньою частиною цієї легендарної серії спортивних ігор – з наступного року гра називатиметься EA Sports FC. Міжнародна федерація футболу та EA не дійшли згоди щодо ліцензування і припиняють майже тридцятирічне співробітництво





Дата виходу FIFA 2023

30 вересня 2022 року – того дня відбудеться реліз FIFA 2023 по всьому світу. Симулятор вийде на ПК і консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, а також у хмарі через Google Stadia.

Окрім класичних клубних та збірних змагань, гравцям буде доступний спеціальний режим, створений до майбутнього чемпіонату світу з футболу FIFA у Катарі, який стартує 21 листопада 2022 року. Цей івент додадуть після виходу гри, швидше за все, ближче до реальної події.

У самій FIFA 23, окрім чоловічих команд, вперше з’являться жіночі клуби з найвищих ліг Англії та Франції. Дві ліги – це не десятки доступних для чоловічого футболу, але EA запевнила, що планує розширювати їхню кількість з оновленнями.

Крім жіночих ліг, нововведенням у FIFA 23 стануть ширші кросплатформені можливості та більш «реалістичний» ігровий процес завдяки HyperMotion2. Ця технологія застосовує машинне навчання до даних фіксації руху, щоб створити плавні та реалістичні рухи гравців під час матчу. Також EA підтвердила, що у FIFA 23 через санкції не буде представлено жодної російської команди, включаючи збірну.