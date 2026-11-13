Офіційно анонсовано Wolfenstein 3: Бласковіц повернеться в новій частині легендарного шутера

Компанія Xbox та шведська студія MachineGames офіційно анонсували Wolfenstein 3 — продовження популярної серії шутерів від першої особи. Інформацію підтвердила генеральна директорка Xbox Аша Шарма під час святкування 25-річчя ігрової платформи. Розробники також опублікували перші матеріали майбутнього проєкту, хоча повноцінний трейлер поки не представили. Нова гра стане продовженням основної сюжетної лінії, яка востаннє розвивалася у Wolfenstein II: The New Colossus 2017 року.

Що відомо про сюжет Wolfenstein 3

Головним героєм нової частини знову стане Вільям Джозеф «Бі Джей» Бласковіц, якого озвучить Браян Блум. До своєї ролі також повернеться Дебра Вілсон, яка зіграє Грейс Вокер. Разом з анонсом MachineGames показала фотографію зі студії захоплення рухів, що підтверджує проведення роботи над акторськими сценами.

Крім того, розробники оприлюднили фрагмент сценарію першого розділу, який має назву Nazitraz. Судячи з документа, події починаються в кімнаті для допитів, де Бласковіц зустрічається з персонажем на ім’я Отто. У сцені також згадується Фергюс, знайомий шанувальникам попередніх частин серії. Назва розділу натякає на альтернативну версію знаменитої в’язниці Алькатрас, хоча офіційного підтвердження цього поки немає.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

За попередніми чутками, важливу роль у сюжеті може відіграти осиротіла дівчинка Софія. Її стосунки з головним героєм нібито нагадуватимуть взаємодію персонажів The Last of Us. Однак розробники поки не підтвердили цю інформацію.

Коли вийде Wolfenstein 3

Дата виходу Wolfenstein 3 наразі невідома. MachineGames також не повідомила, на яких платформах з’явиться гра. Опубліковані фотографії підтверджують, що виробництво вже триває, проте не дозволяють визначити, наскільки далеко просунулася розробка.

Нагадаємо, що Wolfenstein II: The New Colossus вийшла ще у 2017 році, а у 2019-му серія отримала кооперативне відгалуження Wolfenstein: Youngblood. Останнім великим проєктом MachineGames стала Indiana Jones and the Great Circle, випущена у 2024 році.

Раніше керівництво студії неодноразово говорило про бажання завершити історію Бласковіца у форматі трилогії. Тому Wolfenstein 3 потенційно може стати фінальною частиною сучасної сюжетної арки, хоча офіційно це поки не підтверджено.