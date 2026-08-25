Бета Call of Duty: Modern Warfare 4 розчарувала гравців: майже половина відгуків у Steam негативні

Activision та Infinity Ward відкрили ранній доступ до бета-версії Call of Duty: Modern Warfare 4, однак перше знайомство гравців із новою частиною знаменитої серії пройшло далеко не без проблем. На старті шутер привернув величезну аудиторію, але вже за кілька днів його рейтинг у Steam опинився в категорії «змішані».

21 серпня кількість одночасних гравців у бета-версії досягла 115 145 осіб. Для серії це солідний результат, хоча рекорд Modern Warfare II 2022 року, бета якої свого часу перевищила 168 тисяч одночасних користувачів Steam, залишився недосяжним.

Набагато неприємнішим сигналом стали оцінки самих гравців. На момент перевірки позитивними були лише близько 51% із понад двох тисяч відгуків у Steam. Тобто фактично кожен другий користувач, який вирішив оцінити бету, залишив негативну рекомендацію.

Гравцям не подобаються стрілянина та баланс

Серед найчастіших претензій згадуються надто сильна допомога при прицілюванні для геймпадів, проблеми з плавністю кадрів, невеликі карти та занадто короткий час до вбивства противника. Частина користувачів також критикує систему пересування, називаючи її менш плавною порівняно з попередніми Call of Duty.

Деякі проблеми виявилися настільки очевидними, що Infinity Ward почала змінювати гру безпосередньо під час тестування.

Розробники визнали необхідність доопрацювати точки появи гравців на картах і скоригувати час до вбивства. Вже 22 серпня студія зменшила гучність кроків та послабила летальність окремої зброї. Наступні оновлення продовжили коригування балансу, а 24 серпня мінімальний TTK для низки видів зброї був додатково збільшений.

Паралельно помітно скоротилася й активність аудиторії. Після стартового піку понад 115 тисяч гравців кількість одночасних користувачів у певний момент наступної доби опускалася приблизно до 29 тисяч. Однак робити з цього остаточні висновки поки зарано: перший етап доступний переважно покупцям попереднього замовлення, а справжній тест популярності ще попереду.

Головна перевірка розпочнеться 28 серпня

Ранній доступ до бети Modern Warfare 4 завершується 25 серпня. Уже 28 серпня стартує другий етап, до якого зможуть безкоштовно приєднатися всі охочі. Він триватиме до 1 вересня.

Саме тоді Infinity Ward отримає значно більшу вибірку гравців і зможе зрозуміти, наскільки серйозними є нинішні претензії.

Важливо й те, що негативна реакція на бету ще не означає провалу самої Modern Warfare 4. Сенс такого тестування якраз і полягає у пошуку проблем до релізу, а розробники вже активно змінюють баланс відповідно до отриманих даних.

Повноцінний реліз Call of Duty: Modern Warfare 4 запланований на 23 жовтня 2026 року. До цього часу в Infinity Ward залишається близько двох місяців, щоб виправити найпомітніші недоліки та переконати гравців, які після першого знайомства поставили новій Call of Duty негативну оцінку.