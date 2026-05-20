Forza Horizon 6 встановила новий рекорд Xbox Game Studios у Steam

Реліз Forza Horizon 6 виявився одним із найуспішніших для Xbox Game Studios у Steam. Після повноцінного запуску 19 травня нова перегонова гра Playground Games встановила рекорд видавництва за кількістю одночасних гравців на платформі Valve.

За даними SteamDB, піковий онлайн Forza Horizon 6 у Steam сягнув 273 148 гравців. Це більше, ніж у попереднього рекордсмена серед ігор Xbox Game Studios — Halo Infinite, яка на старті зібрала 272 586 одночасних користувачів.

Рекорд для серії та Xbox

Forza Horizon 6 спочатку стала доступною 15 травня для покупців Premium Edition, а 19 травня відбувся повноцінний реліз. Ще під час раннього доступу гра вже перевершила попередні частини серії: Forza Horizon 5 свого часу мала пік у 81 096 одночасних гравців у Steam, а Forza Horizon 4 — 75 689.

Нова частина перенесла фестиваль Horizon до віртуальної Японії. Саме ця локація довго була однією з найочікуваніших серед фанатів серії, тому високий стартовий інтерес до гри не став несподіванкою.

Зараз Forza Horizon 6 доступна на PC та Xbox Series X/S. Гру також включено до екосистеми Xbox, зокрема через Microsoft Store і Steam. За попередніми повідомленнями, у майбутньому Forza Horizon 6 має вийти і на PlayStation 5, однак дата релізу цієї версії поки не оголошена.