В Android 17 з’явиться аналог Handoff з iOS

Google готує для Android 17 нову функцію Continue On, яка працюватиме подібно до Apple Handoff. Вона дозволить користувачам почати дію на одному Android-пристрої, а потім швидко продовжити її на іншому, якщо обидва гаджети прив’язані до одного облікового запису Google.

На старті Continue On працюватиме між Android-смартфонами та планшетами. Наприклад, якщо користувач відкрив документ у Google Docs на телефоні, планшет зможе показати пропозицію продовжити роботу через спеціальну іконку в доку. Аналогічно можна буде передавати вебсторінки, листи Gmail та інші дії між пристроями.

Як працюватиме Continue On

Функція працюватиме у фоновому режимі й показуватиме доступні дії з іншого пристрою через лаунчер або панель завдань на пристрої, де користувач хоче продовжити роботу. Для цього розробники зможуть інтегрувати відповідний API у свої застосунки.

За даними 9to5Google, спочатку можливість буде обмежена сценарієм «смартфон → планшет». Google планує зробити її двосторонньою, але точні строки розширення підтримки поки не названі.

Android стає ближчим до екосистеми Apple

Apple запустила Handoff ще у 2014 році разом з iOS 8 та OS X Yosemite. Ця функція дозволяє користувачам iPhone, iPad і Mac продовжувати роботу між пристроями — наприклад, відкривати ту саму сторінку, лист або документ.

Для Android поява Continue On важлива тим, що система поступово стає більш цілісною екосистемою. Це особливо актуально на тлі розвитку планшетів, складаних пристроїв і майбутніх Android-ноутбуків Googlebook, про які Google говорила під час I/O 2026.

Поки Google не назвала повний список сумісних пристроїв і точні строки запуску Continue On для всіх користувачів. Очікується, що функцію можна буде протестувати в одній із майбутніх збірок Android 17.