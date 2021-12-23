В українському PlayStation Store стартував розпродаж на популярні ігри

PlayStation оголошує про старт Новорічного розпродажу. В період з 22 грудня до 19 січня на гравців чекають вигідні пропозиції зі знижками до 80% на улюблені ексклюзиви та інші популярні ігри в PlayStation Store для найтепліших зимових вечорів. Чудова можливість порадувати подарунками найрідніших!





Серед найцікавіших пропозицій у PlayStation Store:

А вже з 5 січня на геймерів чекають ще більше новорічних пропозицій!