Softnews

В українському PlayStation Store стартував розпродаж на популярні ігри

23.12.2021
1 хвилина на прочитання

PlayStation оголошує про старт Новорічного розпродажу. В період з 22 грудня до 19 січня на гравців чекають вигідні пропозиції зі знижками до 80% на улюблені ексклюзиви та інші популярні ігри в PlayStation Store для найтепліших зимових вечорів. Чудова можливість порадувати подарунками найрідніших!


Серед найцікавіших пропозицій у PlayStation Store:

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А вже з 5 січня на геймерів чекають ще більше новорічних пропозицій!

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23.12.2021
1 хвилина на прочитання

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