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В українському PlayStation Store стартував розпродаж на популярні ігри
PlayStation оголошує про старт Новорічного розпродажу. В період з 22 грудня до 19 січня на гравців чекають вигідні пропозиції зі знижками до 80% на улюблені ексклюзиви та інші популярні ігри в PlayStation Store для найтепліших зимових вечорів. Чудова можливість порадувати подарунками найрідніших!
Серед найцікавіших пропозицій у PlayStation Store:
- Ratchet & Clank Rift Apart PS5 – 1725 UAH (-25%)
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS4&PS5 – 1138 UAH (-33%)
- DLC Ghost of Tsushima: Legends – 325 UAH (-50%)
- Death Stranding Director’s Cut PS5 – 1119 UAH (-20%)
- Assassin’s Creed Valhalla – 1275 UAH (-50%)
- Deathloop – 1000 UAH (-50%)
- FIFA 22 PS4 – 1100 UAH (-50%)
- Far Cry 6 – 1139 UAH (-40%)
- Call of Duty: Vanguard – 1679 UAH (-30%)
- Bloodborne – 325 UAH (-50%)
- Heavy Rain – 380 UAH (-60%)
- Horizon Zero Dawn Complete Edition – 325 UAH (-50%)
- MediEvil – 475 UAH (-50%)
- Until Dawn – 325 UAH (-50%)
А вже з 5 січня на геймерів чекають ще більше новорічних пропозицій!
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