Листування в Viber, Telegram та WhatsApp почнуть масово перевіряти

Вже до кінця 2021 року будь-яка переписка в інтернеті перестане бути конфіденційною: Євросоюз затвердив систему Chatcontrol , в рамках якої провайдери будуть зобов’язані перевіряти будь-які чати, месенджери і електронні листи на предмет неправомірної активності користувачів. Основне завдання Chatcontrol полягає в пошуку фактів сексуального насильства над дітьми.





Листування в чатах, месенджерах і поштою будуть автоматично оброблятися для всіх без винятків. Якщо алгоритм вважатиме якесь повідомлення підозрілим – його відправлять на перевірку живим співробітникам. А якщо порушення буде виявлено – інформація про нього піде в місцеві правоохоронні органи.

Правда, такі перевірки – не новинка: автоматичне відстеження забороненого контенту вже працювало як мінімум в Gmail і Outlook. Просто тепер великі компанії і держави дають цього руху зелене світло і підносять все офіційно. До речі, на цю тему в березні 2021 року здійснювали опитування, в якому брали участь близько 10 000 громадян з десяти країн ЄС: 72% опитаних сказали, що проти постійного контролю за своєю активністю в інтернеті.

Як це може вплинути на звичайних громадян, які не пов’язані з дитячою порнографією та іншими жахливими злочинами:

флірт і секстинг можуть бути помилково прийняті за порушення, і як мінімум таке листування буде прочитана сторонньою людиною;

хакери потенційно зможуть отримати доступ до особистого листування – адже навіть у корпорацій-гігантів неодноразово крали дані;

можливі помилкові або помилкові звинувачення (наприклад, алгоритм може порахувати порушенням фотографію дітей на пляжі);

в майбутньому технологію відстеження можуть посилити, і вишукувати будь-які інші теми, які вважатимуть забороненими.

«Ухвалення першого в ЄС постанови про масове стеження – сумний день для нас всіх. Постанова завдає смертельний удар по конфіденційності цифрової листування », – прокоментував ініціативу член Європейського парламенту від Німецької піратської партії Патрік Брейер.