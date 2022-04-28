Вийшла перша публічна бета-версія Android 13. Що нового та де скачати?

Ще не всі смартфони завершили перехід на Android 12, а наступну версію зеленого робота вже можна випробувати. Щоправда, власникам обмеженої кількості пристроїв. Google нарешті випустила першу публічну бета-версію Android 13. Змін у ній досить багато.





Віджет плеєра в центрі повідомлень, який переробили ще в Android 13 Developer Preview 2, продовжують покращувати. Тепер він має анімовану смугу, яка показує, яка частина пісні вже прослухана.

Також з’явилися нові комбінації кольорів в оформленні Material You. Тепер їх цілих 16. Базових кольорів стільки ж.

З Android 13 Developer Preview 2 в публічну версію перенесли і функцію, що дозволяє управляти пристроями розумного будинку зі смартфона або планшета без розблокування екрану. Головне, щоб розробники гаджетів передбачили дозвіл на команди з нерозблокованих девайсів.

Встановити публічну версію Android 13 поки що можна тільки на смартфони Pixel. Нижче їх список, а також посилання на повний образ ОС та OTA оновлення.

Нагадаємо, що до повноцінного релізу нової версії ОС (а серпні) Google планує щомісяця випускати нові бета-версії для розробників. Тобто ще будуть три нові апдейти. Якщо хочете взяти участь у тесті – подати заявку можна за цим посиланням .