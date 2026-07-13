Українцям радять перевірити Wi-Fi-роутери: стара прошивка може стати проблемою

Українці часто користуються одним Wi-Fi-роутером по 5–10 років і згадують про нього лише тоді, коли зникає інтернет. Проте маршрутизатор має власну операційну систему — прошивку. Якщо її роками не оновлювати, пристрій може працювати гірше, мати старі помилки та залишатися вразливим для атак.

Виробники періодично випускають оновлення для роутерів. Вони можуть покращувати стабільність Wi-Fi, додавати нові налаштування, виправляти помилки та закривати вразливості. Саме останній пункт найважливіший, адже старі роутери часто стають легкою ціллю для зловмисників.

Чим небезпечний старий роутер

Якщо прошивка давно не оновлювалася, хакери теоретично можуть використати відомі вразливості пристрою. У найгіршому випадку зламаний роутер можуть застосовувати для спаму, шахрайських схем або спроб отримати доступ до інших пристроїв у домашній мережі.

Особливо уважними варто бути тим, у кого до Wi-Fi підключені:

камери відеоспостереження;

«розумні» розетки та лампи;

телевізори;

ноутбуки з робочими файлами;

домашні сервери або накопичувачі;

банківські та робочі пристрої.

Окрема проблема — стандартні паролі адміністратора. Якщо користувач ніколи не змінював логін і пароль для входу в налаштування роутера, це варто зробити якнайшвидше. Також бажано перевірити, чи не увімкнений віддалений доступ до адмінпанелі з інтернету.

Як перевірити оновлення

Для початку потрібно зайти в налаштування роутера. Адреса входу зазвичай вказана на наклейці знизу пристрою або в інструкції. Найчастіше це щось на кшталт 192.168.0.1 або 192.168.1.1.

Далі варто знайти розділ:

Оновлення прошивки ;

; Firmware Update ;

; System Update ;

; Administration.

У новіших моделях оновлення можна перевірити прямо з меню або через мобільний застосунок виробника. У старіших роутерах прошивку іноді потрібно завантажувати вручну з офіційного сайту виробника й встановлювати через адмінпанель.

Якщо оновлень для вашої моделі давно немає, а роутеру вже багато років, краще подумати про заміну. Нові моделі підтримують сучасніші стандарти безпеки, стабільніший Wi-Fi, діапазон 5 ГГц, Wi-Fi 6 або Wi-Fi 7, а також зручніше керування через застосунок.

Передусім варто перевірити три речі:

чи є свіжа прошивка для вашого роутера;

чи змінений пароль адміністратора;

чи використовується захист Wi-Fi не нижче WPA2, а краще WPA3.

Для більшості квартир і будинків в Україні також важливо мати роутер із підтримкою 5 ГГц. Цей діапазон зазвичай менш перевантажений, ніж 2,4 ГГц, тому інтернет може працювати швидше й стабільніше. Але 5 ГГц підтримують не всі старі телефони, ноутбуки та телевізори.

Головний висновок простий: роутер не варто сприймати як пристрій, який можна один раз увімкнути й забути на 10 років. Якщо він не оновлюється, часто «ріже» швидкість, погано тримає Wi-Fi або не підтримує сучасні стандарти безпеки, його краще замінити.