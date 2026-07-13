Украинцам рекомендуют проверить Wi-Fi-роутеры: устаревшая прошивка может стать проблемой

Украинцы часто пользуются одним Wi-Fi-роутером по 5–10 лет и вспоминают о нём только тогда, когда пропадает интернет. Однако у маршрутизатора есть собственная операционная система — прошивка. Если её годами не обновлять, устройство может работать хуже, содержать старые ошибки и оставаться уязвимым для атак.

Производители периодически выпускают обновления для роутеров. Они могут повышать стабильность Wi-Fi, добавлять новые настройки, исправлять ошибки и устранять уязвимости. Именно последний пункт является самым важным, ведь старые роутеры часто становятся легкой мишенью для злоумышленников.

Чем опасен старый роутер

Если прошивка давно не обновлялась, хакеры теоретически могут воспользоваться известными уязвимостями устройства. В худшем случае взломанный роутер могут использовать для рассылки спама, мошеннических схем или попыток получить доступ к другим устройствам в домашней сети.

Особенно внимательными следует быть тем, у кого к Wi-Fi подключены:

камеры видеонаблюдения;

«умные» розетки и лампы;

телевизоры;

ноутбуки с рабочими файлами;

домашние серверы или накопители;

банковские и рабочие устройства.

Отдельная проблема — стандартные пароли администратора. Если пользователь никогда не менял логин и пароль для входа в настройки роутера, это следует сделать как можно скорее. Также желательно проверить, не включен ли удаленный доступ к админ-панели из Интернета.

Как проверить наличие обновлений

Для начала нужно зайти в настройки роутера. Адрес входа обычно указан на наклейке на нижней части устройства или в инструкции. Чаще всего это что-то вроде 192.168.0.1 или 192.168.1.1.

Далее необходимо найти раздел:

Обновление прошивки ;

; Обновление прошивки ;

; Обновление системы ;

; Администрация.

В более новых моделях наличие обновлений можно проверить прямо из меню или через мобильное приложение производителя. В старых роутерах прошивку иногда приходится скачивать вручную с официального сайта производителя и устанавливать через панель администратора.

Если обновления для вашей модели давно не выпускаются, а роутеру уже много лет, лучше подумать о его замене. Новые модели поддерживают более современные стандарты безопасности, более стабильный Wi-Fi, диапазон 5 ГГц, Wi-Fi 6 или Wi-Fi 7, а также более удобное управление через приложение.

Прежде всего следует проверить три вещи:

есть ли новая прошивка для вашего роутера;

изменен ли пароль администратора;

используется ли защита Wi-Fi не ниже уровня WPA2, а лучше WPA3.

Для большинства квартир и домов в Украине также важно иметь роутер с поддержкой 5 ГГц. Этот диапазон обычно менее перегружен, чем 2,4 ГГц, поэтому интернет может работать быстрее и стабильнее. Но 5 ГГц поддерживают не все старые телефоны, ноутбуки и телевизоры.

Главный вывод прост: роутер не стоит рассматривать как устройство, которое можно включить один раз и забыть на 10 лет. Если он не обновляется, часто «просакивает» скорость, плохо держит Wi-Fi или не поддерживает современные стандарты безопасности, его лучше заменить.