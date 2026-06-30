Microsoft предупредила пользователей Windows 11 24H2: поддержка скоро закончится

Microsoft напомнила, что поддержка Windows 11 версии 24H2 для редакций Home и Pro завершится 13 октября 2026 года. После этой даты такие устройства больше не будут получать исправления ошибок, обновления часовых поясов, техническую поддержку, а также ежемесячные обновления безопасности. Об этом говорится на официальной странице Microsoft Support.

Ограничение касается в первую очередь домашних пользователей и владельцев ПК с Windows 11 Home и Pro. Для корпоративных версий Enterprise и Education поддержка Windows 11 24H2 продлится дольше — до 12 октября 2027 года.

Чтобы обеспечить свою защиту, пользователям рекомендуется обновить систему до более новой версии Windows 11. Самый простой вариант — перейти на Windows 11 25H2, поддержка которой для версий Home и Pro продлится до 12 октября 2027 года. Это подтверждается на странице жизненного цикла Microsoft.

Windows Central отмечает, что переход с версии 24H2 на 25H2 не должен вызвать сложностей: обе версии построены на общей основе, поэтому обновление скорее напоминает небольшое переключение функций, а не полную переустановку системы.

Для пользователей это означает одно: если ПК до сих пор работает под управлением Windows 11 24H2, с обновлением лучше не откладывать. После прекращения поддержки система будет продолжать работать, но без новых патчей безопасности риски для устройства будут расти.