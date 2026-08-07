След, который не скроет даже VPN: в Windows обнаружили постоянный идентификатор отслеживания

Похоже, в Windows по-прежнему остаются сюрпризы даже для тех, кто привык к придиркам Microsoft. Разработчики VPN-сервиса Windscribe обнаружили идентификатор GDID (Global Device Identifier) — постоянную метку, которую система присваивает устройству при установке. Особенность заключается в том, что она работает на уровне, недоступном даже для VPN: сколько бы адресов вы ни меняли, идентификатор остаётся прежним.

Насколько эффективно это работает на практике, показал недавний случай: по данным Windscribe, именно GDID помог ФБР выйти на след подозреваемого хакера из Scattered Spider — браузер Edge прикреплял идентификатор ко всей телеметрии, которую отправлял на серверы Microsoft. Удобно для следствия, не очень удобно для обычного пользователя, который просто не хочет, чтобы его устройство годами распознавали по уникальному отпечатку.

В ответ Windscribe выпустила бесплатный открытый скрипт deGDID. Он удаляет кэшированные ключи GDID в реестре и сразу же перекрывает путь новым — изменяет права доступа к соответствующим ветвям реестра и блокирует внутреннюю конечную точку DeviceAdd, через которую система регистрирует устройство в Microsoft Identity Services. Скрипт запускается через PowerShell с правами администратора: есть режим только проверки статуса ( -Status ), режим со скрытием самих идентификаторов в логах ( -Status -Redact ) и полноценная защита ( -Protect ), которую при необходимости можно отменить ( -Unprotect ).

Здесь же и есть одно предостережение. Скрипт не будет работать на компьютерах, подключенных к домену или корпоративной сети, — то есть на рабочих машинах он бесполезен. После включения защиты могут перестать нормально работать вход через учётную запись Microsoft и часть облачных сервисов. И главное: всё, что GDID успел отправить на серверы Microsoft ранее, скрипт удалить не может — эти данные там просто остаются.