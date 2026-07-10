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Google добавил анимацию, посвященную Голанду, после его блестящего выступления на ЧМ-2026

Автор:
Andrew Orobets
Голанд

Пользователи Google, которые ищут информацию о норвежском нападающем Эрлинге Голанде, теперь могут увидеть специальную анимацию. Так поисковик отреагировал на яркое выступление футболиста на чемпионате мира 2026 года.

После ввода имени Эрлинг Халанд в Google внизу страницы появляется необычная «пасхалка» — анимация с викингами, имитирующими греблю. Именно это празднование стало одним из символов сборной Норвегии на нынешнем чемпионате мира.

Голанд стал героем турнира

За последние недели 25-летний нападающий стал одной из главных звезд чемпионата мира. Голанд забил семь голов в четырёх матчах и помог Норвегии впервые в истории выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

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Норвежская команда после побед празднует в стиле «викинговского гребли»: игроки садятся в ряд и синхронно имитируют движения веслами. Этот тренд быстро подхватили болельщики, которые повторяют этот жест на трибунах и в соцсетях.

Пользователи Google, которые ищут информацию о норвежском нападающем Эрлинге Голанде, теперь могут увидеть специальную анимацию. Так поисковик отреагировал на яркое выступление футболиста на чемпионате мира 2026 года.

После ввода имени Эрлинг Халанд в Google внизу страницы появляется необычная «пасхалка» — анимация с викингами, имитирующими греблю. Именно это празднование стало одним из символов сборной Норвегии на нынешнем чемпионате мира.

Голанд стал героем турнира

За последние недели 25-летний нападающий стал одной из главных звезд чемпионата мира. Голанд забил семь голов в четырёх матчах и помог Норвегии впервые в истории выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Норвежская команда после побед празднует в стиле «викинговского гребли»: игроки садятся в ряд и синхронно имитируют движения веслами. Этот тренд быстро подхватили болельщики, которые повторяют этот жест на трибунах и в соцсетях.

Сам Голанд также обратил внимание на новую функцию Google. В соцсетях он написал, что сегодня болельщикам стоит сделать одну вещь — поискать его имя в Google.

Норвегия готовится к матчу с Англией

Анимация появилась на фоне роста популярности Голанда и сборной Норвегии во время ЧМ-2026. Для страны этот турнир уже стал историческим, ведь команда вышла на стадию, на которой раньше никогда не играла.

Вот так выглядит анимация в нижней части экрана

Следующим соперником норвежцев станет сборная Англии. Матч за выход в полуфинал должен состояться 11 июля. Если Норвегия продолжит победную серию, «викингское гребление» может стать одним из самых известных празднований всего чемпионата.

Сам Голанд также обратил внимание на новую функцию Google. В соцсетях он написал, что сегодня болельщикам стоит сделать одну вещь — поискать его имя в Google.

Норвегия готовится к матчу с Англией

Анимация появилась на фоне роста популярности Голанда и сборной Норвегии во время ЧМ-2026. Для страны этот турнир уже стал историческим, ведь команда вышла на стадию, на которой раньше никогда не играла.

Следующим соперником норвежцев станет сборная Англии. Матч за выход в полуфинал должен состояться 11 июля. Если Норвегия продолжит победную серию, «викингское гребление» может стать одним из самых известных празднований всего чемпионата.

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