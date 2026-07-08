Разработчик превратил планшет в «волшебный дневник» из «Гарри Поттера»

Канадский разработчик Максим Ривест создал необычный инструмент для планшета reMarkable Paper Pro, который имитирует дневник Тома Редла из «Гарри Поттера и Тайной комнаты». Пользователь пишет вопрос стилусом на экране, после чего текст исчезает, а ответ появляется так, будто его кто-то пишет от руки.

Проект получил название Riddle. Его код и техническое описание доступны на GitHub, где автор поясняет, что «дневник» работает именно с рукописным вводом, без клавиатуры, обычного чат-интерфейса и подсветки экрана.

Как работает Riddle

Идея этого инструмента заключается в том, чтобы сделать общение с ИИ более естественным для планшета с технологией E-ink. Вместо ввода текста с клавиатуры пользователь пишет вопросы стилусом. После короткой паузы страница преобразуется в изображение в формате PNG, которое передается языковой модели с поддержкой анализа изображений.

I love it when technology feels like magic. pic.twitter.com/7wbjyhyL8D — Maxime Rivest 🧙‍♂️🦙🐧 (@MaximeRivest) July 4, 2026

После этого система формирует ответ и выводит его на экран в виде анимированного рукописного текста. Благодаря этому создается впечатление, будто планшет сам отвечает пользователю чернилами.

Автор отмечает, что Riddle может работать с API, совместимыми с OpenAI, OpenRouter, Groq или локальными серверами, если они поддерживают работу с изображениями. В репозитории также указано, что инструмент сохраняет страницы на самом планшете, а при необходимости может «вспоминать» предыдущие записи.

Попробовать себя в роли Гарри Поттера пока не так просто

Несмотря на эффектную идею, Riddle пока не является обычным приложением, которое можно установить из магазина приложений. Для запуска требуется reMarkable Paper Pro, режим разработчика и дополнительная настройка.

Автор прямо предупреждает, что инструмент тестировался именно на reMarkable Paper Pro и используется на свой страх и риск. В некоторых режимах он может временно перехватывать управление стандартным интерфейсом планшета, поэтому это скорее эксперимент для энтузиастов, чем готовый массовый продукт.

Впрочем, сама идея выглядит весьма показательно. Riddle демонстрирует, как искусственный интеллект можно интегрировать не только в привычные чат-боты, но и в более атмосферные интерфейсы, где взаимодействие напоминает сцену из книги или фильма.

По словам автора, следующим подобным экспериментом может стать «Карта мародеров». Если Riddle уже показал, как планшет с технологией e-ink может превратиться в интерактивный дневник, то такая идея может пойти ещё дальше — в сторону более необычных ИИ-интерфейсов, вдохновлённых поп-культурой.