Розробник перетворив планшет на «магічний щоденник» із Гаррі Поттера

Канадський розробник Максім Рівест створив незвичайний інструмент для планшета reMarkable Paper Pro, який імітує щоденник Тома Редла з «Гаррі Поттера і Таємної кімнати». Користувач пише запитання стилусом на екрані, після чого текст зникає, а відповідь з’являється так, ніби її хтось виводить від руки.

Проєкт отримав назву Riddle. Його код і технічний опис доступні на GitHub, де автор пояснює, що «щоденник» працює саме з рукописним введенням, без клавіатури, звичайного чат-інтерфейсу та підсвічування екрана.

Як працює Riddle

Ідея інструмента полягає в тому, щоб зробити спілкування з ШІ більш природним для e-ink-планшета. Замість введення тексту з клавіатури користувач пише питання стилусом. Після короткої паузи сторінка перетворюється на зображення PNG, яке передається мовній моделі з підтримкою аналізу зображень.

I love it when technology feels like magic. pic.twitter.com/7wbjyhyL8D — Maxime Rivest 🧙‍♂️🦙🐧 (@MaximeRivest) July 4, 2026

Після цього система формує відповідь і виводить її на екран у вигляді анімованого рукописного тексту. Завдяки цьому створюється враження, ніби планшет сам відповідає користувачеві чорнилом.

Автор зазначає, що Riddle може працювати з OpenAI-сумісними API, OpenRouter, Groq або локальними серверами, якщо вони підтримують роботу із зображеннями. У репозиторії також описано, що інструмент зберігає сторінки на самому планшеті, а за потреби може «пригадувати» попередні записи.

Спробувати себе у ролі Гаррі Поттера поки не так просто

Попри ефектну ідею, Riddle поки не є звичайною програмою, яку можна встановити з магазину застосунків. Для запуску потрібен reMarkable Paper Pro, режим розробника і додаткове налаштування.

Автор прямо попереджає, що інструмент протестований саме на reMarkable Paper Pro і використовується на власний ризик. У деяких режимах він може тимчасово перехоплювати роботу стандартного інтерфейсу планшета, тому це радше експеримент для ентузіастів, ніж готовий масовий продукт.

Втім, сама ідея виглядає дуже показово. Riddle демонструє, як штучний інтелект можна інтегрувати не лише у звичні чат-боти, а й у більш атмосферні інтерфейси, де взаємодія нагадує сцену з книги або фільму.

За словами автора, наступним подібним експериментом може стати «Мапа Мародерів». Якщо Riddle уже показав, як e-ink-планшет може перетворитися на інтерактивний щоденник, то така ідея може піти ще далі — у бік більш незвиайних ШІ-інтерфейсів, натхненних попкультурою.