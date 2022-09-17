В українських супермаркетах тепер можна розраховуватись криптовалютою

Власники криптогаманців зможуть розраховуватись ними у касах українських супермаркетів. Крипта потроху інтегрується у платіжні системи України та світу, а у майбутньому може витіснити готівку.





Один із найбільших продуктових ритейлерів, VARUS, вже уклав угоду із криптоплатформою Binance. Працівники криптобіржи виступили з офіційною заявою на одному зі своїх інтерв’ю. Співпраця ритейлера та біржі Binance розширить можливості обох компаній, ось яким чином:

За продукти можна буде розраховуватись токенами на касі, що збільшить аудиторію біржі;

Магазин зможе використовувати цей прибуток для інвестування у криптобізнес та отримувати чудові дивіденди.

Власники крипти, щоб скористатись такою можливістю, мають виконати декілька простих кроків. Для розрахунку віртуальною валютою необхідно буде завантажити на смартфон додаток Binance та пройти реєстрацію. Після цього людина зможе розраховуватись криптою, якщо звісно має її на своєму рахункові.

Трохи раніше систему Binance Pay почав використовувати інтернет-магазин Фокстрот. Саме вони стали першопроходцями на українському ринку, чим дійсно здійснили революцію.

Під час війни крипта стала відмінним способом накопичення грошей. З іноземною валютою сьогодні в Україні проблеми, гривня нестабільна. Тому крипта багатьом українцям принесла непогані дивіденди.

Що відомо про Binance Pay

Платіжна система Binance Pay підтримує понад 40 різних криптовалют. Розрахунки можна здійснювати використовуючи цю крипту: ефіріум, біткоін, BNB, Cardano, Solana та інші. Повний перелік можна побачити у мобільному додатку біржі.

Для розрахунку на касі людина має попросити у продавця спеціальний QR код та зчитати його за допомогою смартфона. На біржі легко перевести звичайну валюту у крипту. Оскільки курс деяких криптовалют складає 1000 доларів, то розрахунки здійснюватимуться у токенах.